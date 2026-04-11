Trump: İran'ın Gücü Ortadan Kaldırıldı - Son Dakika
Trump: İran'ın Gücü Ortadan Kaldırıldı

11.04.2026 19:14
Trump, İran'ın askeri gücünü yok ettiğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmak üzere olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD- İran arasında gerçekleştirilen görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasında yürütülen müzakere süreci sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. ABD basınında 40 gün süren çatışmalara ilişkin yer alan haberlere değinen Trump, ülkedeki basın kuruluşlarını eleştirirken, "Sahte haberler medyası çıldırmış ya da düpedüz yolsuz olmalı. ABD, İran'ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor. Ancak yalan haberlere göre biz şu an kaybediyoruz" dedi.

Trump daha önce yaptığı benzer açıklamada, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" demişti.

ABD ile İran arasında İslamabad'da görüşmeler konusunda İran'a güvenip güvenmediği sorulan Trump, İran'ın iyi niyetli hareket edip etmediğine ilişkin, "Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Enerji, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran'ın Gücü Ortadan Kaldırıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:59:59.
SON DAKİKA: Trump: İran'ın Gücü Ortadan Kaldırıldı - Son Dakika
