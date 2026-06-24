Trump: İran Taviz Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran Taviz Veriyor

24.06.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile müzakerelerde büyük başarılar elde ettiklerini ve İran'ın önemli tavizler verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin, "Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyetçi senatörler ile bir araya geldiği bir etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, İran'ın bu süreçte önemli tavizler verdiğini öne sürdü. Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor. Ne olacağını göreceğiz ama çok, çok güçlü bir süreç oldu" ifadelerini kullandı.

ABD-İran müzakere süreci

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında tarafların, 60 günlük bir süre içinde İran'ın nükleer programını ve Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımları kapsayan nihai bir anlaşmaya ulaşılmasına yönelik yol haritasında uzlaşması bekleniyor.

Söz konusu 60 günlük müzakere süreci kapsamında taraflar geçtiğimiz Pazar günü İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Pakistan ve Katar arabuluculuğuyla bir araya gelmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderliğinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamasında, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması, siyasi denetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmelere başlanması dahil olmak üzere umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran Taviz Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

22:51
Fenerbahçe’de 2 yeni imza daha Kampa katıldılar
Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 23:10:05. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: İran Taviz Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.