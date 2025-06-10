Trump, Los Angeles'taki Olaylara Karşı İsyan Yasası'nı Devreye Alabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump, Los Angeles'taki Olaylara Karşı İsyan Yasası'nı Devreye Alabilir

Trump, Los Angeles\'taki Olaylara Karşı İsyan Yasası\'nı Devreye Alabilir
10.06.2025 21:44  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki protestolar ve şiddet olayları nedeniyle İsyan Yasası'nı devreye alabileceğini belirtti. Olayların ciddiyetine dikkat çeken Trump, ulusal muhafızların müdahalesinin gerekli olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki protestolar ve şiddet olayları nedeniyle ABD Başkanına özel yetkiler tanıyan İsyan Yasası'nı devreye alıp almayacağı yönünde bir soru alan Trump, "Bir isyan yaşanırsa, kesinlikle yaparım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. California eyaletinde yer alan Los Angeles'taki protestolar ve şiddet olayları nedeniyle ABD Başkanına özel yetkiler tanıyan İsyan Yasası'nı devreye alıp almayacağı yönünde bir soru alan Trump, "Bir isyan yaşanırsa, kesinlikle yaparım" ifadelerini kullandı. Los Angeles'ın bazı bölgelerinde yaşanan olayların isyana benzediğini ifade eden Trump, olayların ciddiyetine işaret etti ve durumu değerlendireceğini söyledi.

"Bunlar ücretli isyancılar, provokatörler"

Los Angeles'ta olay çıkaranların bunu para karşılığı yaptıklarını ve güvenlik güçlerine saldırdıklarını vurgulayan Trump, "Büyük beton parçalarını birbirlerine veriyorlar. O parçalar köprülere taşınıp arabaların üstüne atılıyor. Polisimize ve askerimize atılıyor. Ama biz bunu durdurduk ve şu anda bazılarını gözaltında tutuyoruz" dedi.

Los Angeles'ta ulusal muhafızların devreye sokulması kararını savunan Trump, "Eğer müdahale etmeseydik Los Angeles şu an birkaç ay önce olduğu gibi yanıyor olacaktı" ifadelerini kullandı. Trump, "Bunlar ücretli isyancılar, provokatörler. Ücretli kargaşa çıkarıcılar. Biri kaldırıma çekiciyle vuruyor, taş koparıyor. Tüm gerekli malzemelere sahipler. Sonra bu parçaları, silah olarak kullanılmak üzere insanlara dağıtıyorlar. Bu kişi ya isyancı ya provokatör ya da kargaşa çıkarıcı. Biz bu işi durdurduk. Şu anda oldukça kötü insanları gözaltında tutuyoruz" dedi.

"Los Angeles kuşatma altındaydı"

Tek istediğinin güvenlik olduğunu söyleyen Trump, "Los Angeles, bizim müdahalemize kadar kuşatma altındaydı. Polis durumu kontrol edemedi. Polis Şefi televizyona çıkıp, 'bu durum bizim kapasitemizi aşıyor' dedi. Bunu söylediler" ifadelerini kullandı.

"Radikal solcu" olarak tanımladığı Demokrat Partili valilerin olaylara müdahale etmek istemediğini ve ulusal muhafızları davet etmediklerini söyleyen Trump, "Bana kalırsa, biz bunu yapmakta geç bile kaldık. Daha erken göndermemiz gerekirdi. Ulusal Muhafızları hızlıca göndermemiş olsaydık, şu an Los Angeles tamamen yanıyor olurdu" dedi.

Trump, "Dün gece çok sayıda araç yandı, kötü sahneler vardı. Ama genel olarak hafif atlatıldı. Bu sabah her şey oldukça sakindi. Bakalım gün içinde ne olacak. Artık oraya gitmeleri halinde hiçbir yere varamayacaklarını biliyorlar. Çünkü biz oradayız. Ulusal Muhafızlar orada ve onları deniz piyadeleriyle de destekliyoruz" dedi.

Yüzden fazla kişi gözaltına alınmıştı

Trump'ın düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına tepki olarak gerçekleştirilen gösterilere askeri müdahale kararına tepki gösteren Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, dün gece gerçekleşen protestolarda şiddetin ve vandallığın gece geç saatlerde gerçekleştirildiğini, şiddet içeren protestoların göçmenleri destekleyen kişiler tarafından değil, "marjinal gruplar" tarafından yönetildiğini belirtmişti.

Bass, "Bu gece 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, çoğunun da yasa dışı gösteriden gözaltına alındığını biliyorum. Bunun protestolarla hiçbir ilgisi yok. Göçmenlerin hakları için mücadele ediyorduk, operasyonların durdurulmasını istiyorduk" demişti.

Belediye Başkanı Bass, Trump yönetimine kentteki göçmen operasyonlarını durdurması çağrısında bulunarak, "Federal hükümetin ricamızı duyacağını umuyorum. Operasyonları durdurun. Bu, şehrimizde korku ve kaosa yol açıyor ve gereksiz. Umarım duyuluruz" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Los Angeles, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Los Angeles'taki Olaylara Karşı İsyan Yasası'nı Devreye Alabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu 12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:16
İşte Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
10:34
7 gollü çılgın maç Son sözü De Bruyne söyledi
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
10:32
Ebru Yaşar’dan Gazze’ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
10:30
ABD’de protestolar kontrolden çıktı İş yerleri yağmalanmaya başladı
ABD'de protestolar kontrolden çıktı! İş yerleri yağmalanmaya başladı
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 22:29:21. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Los Angeles'taki Olaylara Karşı İsyan Yasası'nı Devreye Alabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.