Trump, Los Angeles\'taki Olaylara Karşı İsyan Yasası\'nı Devreye Alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki protestolar ve şiddet olayları nedeniyle ABD Başkanına özel yetkiler tanıyan İsyan Yasası'nı devreye alıp almayacağı yönünde bir soru alan Trump, "Bir isyan yaşanırsa, kesinlikle yaparım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. California eyaletinde yer alan Los Angeles'taki protestolar ve şiddet olayları nedeniyle ABD Başkanına özel yetkiler tanıyan İsyan Yasası'nı devreye alıp almayacağı yönünde bir soru alan Trump, "Bir isyan yaşanırsa, kesinlikle yaparım" ifadelerini kullandı. Los Angeles'ın bazı bölgelerinde yaşanan olayların isyana benzediğini ifade eden Trump, olayların ciddiyetine işaret etti ve durumu değerlendireceğini söyledi.

"Bunlar ücretli isyancılar, provokatörler"

Los Angeles'ta olay çıkaranların bunu para karşılığı yaptıklarını ve güvenlik güçlerine saldırdıklarını vurgulayan Trump, "Büyük beton parçalarını birbirlerine veriyorlar. O parçalar köprülere taşınıp arabaların üstüne atılıyor. Polisimize ve askerimize atılıyor. Ama biz bunu durdurduk ve şu anda bazılarını gözaltında tutuyoruz" dedi.

Los Angeles'ta ulusal muhafızların devreye sokulması kararını savunan Trump, "Eğer müdahale etmeseydik Los Angeles şu an birkaç ay önce olduğu gibi yanıyor olacaktı" ifadelerini kullandı. Trump, "Bunlar ücretli isyancılar, provokatörler. Ücretli kargaşa çıkarıcılar. Biri kaldırıma çekiciyle vuruyor, taş koparıyor. Tüm gerekli malzemelere sahipler. Sonra bu parçaları, silah olarak kullanılmak üzere insanlara dağıtıyorlar. Bu kişi ya isyancı ya provokatör ya da kargaşa çıkarıcı. Biz bu işi durdurduk. Şu anda oldukça kötü insanları gözaltında tutuyoruz" dedi.

"Los Angeles kuşatma altındaydı"

Tek istediğinin güvenlik olduğunu söyleyen Trump, "Los Angeles, bizim müdahalemize kadar kuşatma altındaydı. Polis durumu kontrol edemedi. Polis Şefi televizyona çıkıp, 'bu durum bizim kapasitemizi aşıyor' dedi. Bunu söylediler" ifadelerini kullandı.

"Radikal solcu" olarak tanımladığı Demokrat Partili valilerin olaylara müdahale etmek istemediğini ve ulusal muhafızları davet etmediklerini söyleyen Trump, "Bana kalırsa, biz bunu yapmakta geç bile kaldık. Daha erken göndermemiz gerekirdi. Ulusal Muhafızları hızlıca göndermemiş olsaydık, şu an Los Angeles tamamen yanıyor olurdu" dedi.

Trump, "Dün gece çok sayıda araç yandı, kötü sahneler vardı. Ama genel olarak hafif atlatıldı. Bu sabah her şey oldukça sakindi. Bakalım gün içinde ne olacak. Artık oraya gitmeleri halinde hiçbir yere varamayacaklarını biliyorlar. Çünkü biz oradayız. Ulusal Muhafızlar orada ve onları deniz piyadeleriyle de destekliyoruz" dedi.

Yüzden fazla kişi gözaltına alınmıştı

Trump'ın düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına tepki olarak gerçekleştirilen gösterilere askeri müdahale kararına tepki gösteren Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, dün gece gerçekleşen protestolarda şiddetin ve vandallığın gece geç saatlerde gerçekleştirildiğini, şiddet içeren protestoların göçmenleri destekleyen kişiler tarafından değil, "marjinal gruplar" tarafından yönetildiğini belirtmişti.

Bass, "Bu gece 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, çoğunun da yasa dışı gösteriden gözaltına alındığını biliyorum. Bunun protestolarla hiçbir ilgisi yok. Göçmenlerin hakları için mücadele ediyorduk, operasyonların durdurulmasını istiyorduk" demişti.

Belediye Başkanı Bass, Trump yönetimine kentteki göçmen operasyonlarını durdurması çağrısında bulunarak, "Federal hükümetin ricamızı duyacağını umuyorum. Operasyonları durdurun. Bu, şehrimizde korku ve kaosa yol açıyor ve gereksiz. Umarım duyuluruz" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON