Trump, Mehmet Öz'ü CMS Direktörü Aday Gösterdi

Politika

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin direktörlüğüne ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ü aday gösterdiğini duyurdu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ekibindeki isimleri belirlemeye devam ediyor. Trump "Truth Social" adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ü aday gösterdiğini belirtti. Trump, Mehmet Öz'ün, Sağlık Bakanı olarak aday gösterdiği Robert F. Kennedy Jr. ile yakın bir şekilde çalışacağını söyledi.

Mehmet Öz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump tarafından CMS'yi yönetmek üzere aday gösterilmekten onur duyuyorum. Robert Kennedy Jr.'nin liderliğinde ABD'yi tekrar sağlıklı hale getirmek için ülkeme hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Oval Ofis'teki doktoruydu

Öte yandan ABD'de 2022'de düzenlenen ara seçimlerde Pensilvanya eyaletinde Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, seçimi kaybetmişti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Oval Ofis'teki doktoru olarak da bilinen Öz, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyinde de yer almıştı.

Medicare ve Medicaid

ABD'de Medicare, 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara sağlık hizmeti sağlayan federal sağlık sigortası olarak biliniyor. Medicaid ise dar gelire sahip bazı kişilerin tıbbi masraflarını karşılamaya yardımcı olan federal ve eyaletler arasında ortak bir program olarak hizmet veriyor. Medicaid, Medicare'in normalde karşılamadığı, huzurevi bakımı ve kişisel bakım hizmetleri gibi avantaja sahip. Medicaid'li kişiler genellikle tıbbi masraflar için herhangi bir ücret ödemezken, bazı malzemeler veya hizmetler için küçük bir katkı payı ödemeleri gerekebiliyor. - WASHINGTON