Trump Ankara'da Erdoğan Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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Trump Ankara'da Erdoğan Tarafından Karşılandı

Trump Ankara\'da Erdoğan Tarafından Karşılandı
07.07.2026 15:00
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya iniş yaptı. Air Force One ile gelen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında turkuaz halı üzerinde karşılandı; iki liderin samimi sohbeti dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

ABD Başkanı Trump ve heyetini taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Türkiye saati ile 04.30 sıralarında ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan havalandı. Trump'ın uçağı, saat 13.50 sıralarında Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Yapılan hazırlıkların ardından uçaktan inen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Turkuaz halının üzerinde yürüyen iki lider arasındaki samimi sohbet dikkat çekti. Trump, tören mangasını selamladıktan sonra iki lider bir süre daha sohbet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trump Ankara'da Erdoğan Tarafından Karşılandı - Son Dakika

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