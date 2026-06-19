Trump, Netanyahu ile İlişkisini Değerlendirdi - Son Dakika
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Trump, Netanyahu ile İlişkisini Değerlendirdi

Trump, Netanyahu ile İlişkisini Değerlendirdi
19.06.2026 14:33
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Trump, Netanyahu'nun aklını başına alması gerektiğini ve İran ile ilişkileri hakkında yorum yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerinin "iyi" olduğunu, ancak Netanyahu'nun biraz aklını başına alması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber sitesine röportaj verdi. Trump, röportajda İran savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu savaş size gücünüzün sınırları hakkında ne öğretti?" sorusuna Trump, "Henüz bundan bir ders çıkarmadım. Sınırlar olduğunu biliyorum ama sınır yok" cevabını verdi. İran'ın askeri olarak tamamen yenilgiye uğratıldığını öne süren Trump, imzalanan mutabakat zaptınım "şartsız teslimiyet anlamına geldiğini" savundu. ABD'nin askeri gücünü gösterdiğini iddia eden Trump, "Böyle bir ablukayı başka kim uygulayabilirdi? Bir deniz ablukası kurdum ve tek bir gemi bile geçemedi. Bazıları denedi ama uzun sürmedi" dedi.

"Peki bu bize ne kazandıracaktı?"

Trump ayrıca, İran ile anlaşmaya varılmaması halinde ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçların ciddi boyutlara ulaşabileceğini de kabul etti. İran'a karşı daha sert davranması gerektiğini savunanların eleştirilerine cevap veren Trump, "Daha sert olmanın tek yolu iki ya da üç hafta daha devam edip, onları yoğun şekilde bombalamak olurdu. Peki bu bize ne kazandıracaktı? Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktı" ifadelerini kullandı.

"Bu tür bir durum dünya çapında bir ekonomik bunalıma yol açabilir"

Çatışmaların sürmesi durumunda petrol akışının durabileceğini belirten Trump, "Aylarca petrol alamazdık. Bombalar düşerken o boğaz otomatik olarak kapanır. Bu tür bir durum dünya çapında bir ekonomik bunalıma yol açabilir" dedi.

"Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir devlet olmazdı" diyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerinin "iyi" olduğunu, ancak Netanyahu'nun biraz aklını başına alması gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilecek misiniz?" sorusuna Trump, "Evet. Bana büyük saygı duyuyorlar ve ne dersem onu yapıyorlar" yanıtını verdi.

"Eskiden saygı duyduğum bazı insanlara artık saygı duymuyorum"

İran ile varılan anlaşmaya tepki gösteren Cumhuriyetçileri de hedef alan Trump, "Eskiden saygı duyduğum bazı insanlara artık saygı duymuyorum. Onlar aşırı sertlik yanlıları" ifadelerini kullandı.

İran ile varılan anlaşmanın savaş öncesindeki taleplerinin gerisinde kaldığı yönündeki sorular üzerine Trump, İran'ın sonuçta "şartsız teslim olduğunu" ve bunun aynı zamanda bir "rejim değişikliği" anlamına geldiğini savundu. ABD'deki "Büyük Buhran" ile özdeşleşen ABD'nin 31'nci Başkanı Herbert Hoover'ı hatırlatan Trump, "Başkan olarak birincil arzum asla Herbert Hoover gibi olmamak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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