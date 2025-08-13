Trump: Putin\'e Savaş Durmazsa Ağır Yaptırımlar Gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Alaska'daki zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için 'ağır sonuçlarının' olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, fakat bunun ağır sonuçları olacak" yanıtını verdi.

Trump, Putin ile görüşmesinin iyi geçmesi halinde, kısa süre içinde Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve kendisinin yer alacağı ikinci bir toplantı yapmak istediğini belirtti. Trump, "İlk görüşme iyi geçerse hemen ardından kısa bir ikinci görüşme yaparız. Bunu derhal yapmak isterim ve eğer onlar da isterse, Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve benim katılacağım kısa bir ikinci toplantı gerçekleştiririz" dedi.

Trump, zirvede Putin ile yapacağı görüşmeden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci bir buluşmanın gerçekleşmeyeceğini aktardı.

Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının '10 üzerinden 10' olarak değerlendirilebilecek kadar verimli geçtiğini kaydeden Trump, "Rusya savaşı sonlandırmazsa ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.