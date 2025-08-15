ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Air Force One uçağı ile Alaska'ya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Alaska'ya geldi. ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağı, görüşmenin düzenleneceği Elmendorf-Richardson Üssü'ne iniş yaptı. Rus lider ve heyetinin de üsse varmasıyla Trump'ın Putin'i uçağında karşılaması ve taraflar arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. - ALASKA
Son Dakika › Politika › Trump, Putin ile Alaska'da Görüşecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?