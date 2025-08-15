Trump, Putin ile Alaska'da Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Air Force One uçağı ile Alaska'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Alaska'ya geldi. ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağı, görüşmenin düzenleneceği Elmendorf-Richardson Üssü'ne iniş yaptı. Rus lider ve heyetinin de üsse varmasıyla Trump'ın Putin'i uçağında karşılaması ve taraflar arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. - ALASKA