Trump, Putin'le Görüşmeden Önce Uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü yapacağı görüşme öncesi, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna, AB liderleri ve NATO ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme öncesinde video konferans gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kennedy Center'da basın toplantısı düzenleyen Trump, video konferans görüşmesini "çok iyi bir görüşme" olarak nitelendirerek, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. 10 üzerinden 10 veriyorum, çok dostane geçti" ifadelerini kullandı.

Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin hemen ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderleri arayacağını aktaran Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın savaşı olarak nitelendirerek, "Bu benim savaşım değil. Bizi bu duruma o soktu ve bu asla olmamalıydı. Ben başkan olsaydım bu savaş asla çıkmazdı" dedi.

"Son altı ayda beş savaşı durdurdum"

Savaşı bitirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit eden Trump, "Geçen hafta çoğu asker olmak üzere 6-7 bin, tam olarak 7 bin 213 kişi öldürüldü. Burada, bunu durdurmak için bulunuyorum. Ancak şehirlere atılan füzelerin pek yardımı olmuyor. Son altı ayda beş savaşı durdurdum. İran'ın nükleer kapasitesini de tamamen yok ettik" dedi.

Putin ile cuma günü Alaska'da gerçekleştireceği ilk görüşmenin iyi geçmesi halinde ikinci bir görüşme daha olacağını ifade eden Trump, "İlk toplantı iyi geçerse, Putin, Zelenskiy ve ben, eğer onlar da isterse, hızlı bir ikinci toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu ikinci toplantının "ilkinden daha verimli olacağını" belirten Trump, "İlkinde nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızı öğreneceğim. İkinci toplantıda çok daha fazla ilerleme sağlanabilir" dedi.

"İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak"

Bu görüşmenin ateşkese odaklanabileceğini ve cuma günü yapılacak ilk görüşmenin ise ikinci görüşmeye zemin hazırlayacağını belirten Trump, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi.

"Eve gidiyorum ve bir roketin bir huzurevine ya da apartmana isabet ettiğini görüyorum"

Trump, Putin'in Ukrayna ile savaşı sonlandırmayı kabul etmemesi halinde çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı. Putin'in sivilleri hedef alan saldırılarını durdurması konusunda iyimser olmadığını belirten Trump, "Onunla bu konuyu konuştum. Sonra eve gidiyorum ve bir roketin bir huzurevine ya da apartmana isabet ettiğini, insanların sokaklarda ölü olarak yattığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Savaşı bitirme isteğini yineleyen Trump, "Bu Biden'ın savaşı, ama ben bitirmek istiyorum. Bitirirsek, sonlandırdığım diğer beş savaşla birlikte bundan da gurur duyacağım" dedi. - WASHINGTON