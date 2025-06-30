Trump Suriye Yaptırımlarını Kaldırıyor - Son Dakika
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Politika

Trump Suriye Yaptırımlarını Kaldırıyor

30.06.2025 22:19
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Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını ve barış için temas kuracağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Suriye'ye yönelik yaptırımların büyük bölümünü kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı yeniden tesis etme hedefi doğrultusunda İran rejiminin nükleer kapasitesini hedef aldığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, bu tehdidi ortadan kaldırmak için askeri operasyonlar dahil tüm yetkisini kullandı. İran'ın nükleer programına yönelik acil tehdidi ortadan kaldırarak sadece İsrail'i değil, tüm dünyayı daha güvenli hale getirdi" dedi.

" Gazze, Başkan'ın önceliği"

İran ve İsrail arasında Trump'ın girişimleriyle sağlanan ateşkesin hala devam ettiğini vurgulayan Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, "Başkan'ın liderliğinde diplomasi ve caydırıcılık birlikte işledi. Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek de Başkan'ın önceliği olmaya devam ediyor," dedi. Leavitt, Trump yönetiminin öncelikli hedefinin, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması olduğunu belirtti.

"Başkan, yeni Suriye yönetimiyle barışçıl bir gelecek için temas kurmaya kararlıdır"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump'ın bugün Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının büyük bölümünü kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Leavitt, "Bu karar, Suriye'de istikrarı ve barışı teşvik etmeyi amaçlıyor" diye konuştu. Leavitt, bu kararın Esad rejimi, insan hakları ihlalcileri, DEAŞ bağlantılı gruplar ve İran vekillerine uygulanan yaptırımları kapsamadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, yeni Suriye yönetimiyle barışçıl bir gelecek için temas kurmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

"Nükleer tehdide karşı kararlılık, barış için diyalog"

Sözcü Leavitt, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle dolaylı temasları sürdürdüğünü bildirerek, "Başkan'ın mesajı açık: Nükleer tehdide karşı kararlılık, barış için diyalog" şeklinde konuştu.

"Başkan Trump, Netanyahu'ya kişisel empati duyuyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanma sürecinin Gazze ve İran'la müzakereleri zorlaştırdığını savunan Karoline Leavitt, "Başkan Trump, Netanyahu'ya kişisel empati duyuyor. Kendisi de haksız yargı süreçlerinden geçmiş biri olarak, onun durumunu yakından anlıyor" dedi.

"Altın Kubbe, İsrail ve ABD'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren tehditlere karşı bir kalkan"

Trump yönetiminin savunma bütçesinde yer alan yeni "Altın Kubbe" füze savunma sistemine de değinen Leavitt, bunun bölgedeki yeni tehditlere karşı caydırıcılığı artıracağını belirtti. Sözcü Karoline Leavitt, "Bu sistem, İsrail ve ABD'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren ortak tehditlere karşı bir kalkan olacak" diye konuştu.

İran ve Suriye'de "diplomasi, caydırıcılık ve stratejik ortaklık" mesajı

Toplantıda Trump yönetiminin Orta Doğu'da barışçıl çözüm arayışından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, gerek İran gerek de Suriye gibi karmaşık dosyalarda diplomasi, caydırıcılık ve stratejik ortaklık üçlüsünü birlikte kullanıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump Suriye Yaptırımlarını Kaldırıyor - Son Dakika

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