Trump, Suudi Arabistan'a Ziyaret Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump, Suudi Arabistan'a Ziyaret Planlıyor

Trump, ikinci döneminin ilk yurtdışı gezisini Suudi Arabistan'a yapacak, BAE ve Katar'ı da ziyaret edecek.

01.04.2025 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmayı planladığını doğrulayarak, "Gelecek ay olabilir, belki biraz daha sonra. Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a da uğrayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eğlence sektöründe karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladıktan sonra, Beyaz Saray'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. İnsanların kendisinden üçüncü kez aday olmasını istediğini yineleyen Trump, "Şimdi insanlar benden aday olmamı istiyor. Bunu yapmanın bir yolu olduğunu söylüyorlar, ancak bunu bilmiyorum, araştırmadım" ifadelerini kullandı. Demokratların eski Başkan Barack Obama'yı kendisine karşı aday göstermeye çalışıp çalışmayacakları sorusuna "Bunu çok isterim" yanıtını veren Trump, böyle bir rekabetin "iyi bir eşleşme olacağını" ifade etti.

"Bizden talep ettiklerinin aynısını talep ediyoruz"

Yakında yürürlüğe girecek olan karşılıklı gümrük vergilerine de değinen Trump, "İki gün içinde göreceksiniz. Karşılıklı. Bu yüzden bizden ne talep ederlerse biz de onlardan aynısını talep ediyoruz, ancak biz onlardan daha nazik davranıyoruz" dedi. Trump, "Rakamlar, bizden talep ettiklerinden daha düşük olacak. Bazı durumlarda belki de önemli ölçüde daha düşük olacak" ifadelerini kullandı.

"Elon Musk harika biri, ancak yönetmesi gereken büyük bir şirketi var"

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın görev süresi ve DOGE'nin akıbetinin ne olacağına dair bir soruyu da yanıtladı. Musk için "Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek" diyen Trump, buna rağmen Musk'ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurguladı. Trump, DOGE'nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Size bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki, DOGE ile çalışan insanların çoğu sekreter, yani çeşitli kurumların başkanları ve çok şey öğrendiler. Belirli bir noktada bunun sona ereceğini düşünüyorum, ancak onlar da büyük bir eğitim aldılar ve gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar" yanıtını verdi.

"Kim Jong-Un zeki bir adam"

Kuzey Kore ile ilgili bir soru üzerine ülke lideri Kim Jong-Un ile iletişiminin olduğunu söyleyen Trump,

"Harika bir ilişkimiz var. O zeki bir adam. Onu çok iyi tanıyorum" dedi. Kuzey Kore'yi "büyük bir nükleer ülke" olarak niteleyen Trump, Pyongyang ile diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı. Daha önce Kim ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Kuzey Kore konusunda "Muhtemelen bir noktada bir şeyler yapacağını" söyledi.

"Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var"

Trump, ikinci görev dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağına dair haberleri de doğruladı. Orta Doğu seyahatinin birkaç ülkeyi kapsayacağını söyleyen Trump, "Gelecek ay olabilir, belki biraz sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen birkaç ülkeye daha gideceğiz. BAE de çok önemli. Bu yüzden muhtemelen BAE ve Katar'a da uğrayacağız" dedi. Önceliğinin neden Suudi Arabistan olduğu sorusuna "Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var" yanıtını veren Trump, Suudi Arabistan liderlerinin ABD'ye büyük yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Trump, "Amerikan şirketlerimize yaklaşık 1 trilyon dolar harcamayı kabul ettiler. Bu da benim için iş fırsatları demek" şeklinde konuştu. ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı son haberlerde, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı seyahatini Mayıs ayı ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Suudi Arabistan'a Ziyaret Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
MSB’nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı CHP’den “yanlış fotoğraf“ tepkisi MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi

07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
07:23 MSB’nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı CHP’den “yanlış fotoğraf“ tepkisi MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi
07:11 TSK’dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:10 Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler
13:48 Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
13:47 Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
13:43 Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
12:05 Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti Havayolunda yolcu hakları dijitalleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 09:01:10. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Suudi Arabistan'a Ziyaret Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement