Trump\'tan 60 Günlük Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de olası ateşkes konusunda İsrail ile temasta bulunduklarını belirterek, "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'de olası ateşkese dair kritik bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti" ifadelerini kullandı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" dedi. - WASHINGTON