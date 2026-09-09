Trump’tan Almanya’daki aşırı sağcı AfD’ye övgü - Son Dakika
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Trump’tan Almanya’daki aşırı sağcı AfD’ye övgü

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ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) pazar günü yapılan eyalet seçiminde oyların yaklaşık yüzde 44’ünü alarak elde ettiği zaferine övgüde bulunarak, "Almanya’daki Popülist Parti (AfD) gerçekten önemli bir gece geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) pazar günü yapılan eyalet seçiminde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak elde ettiği zaferine övgüde bulunarak, "Almanya'daki Popülist Parti (AfD) gerçekten önemli bir gece geçirdi. Yükselişteler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı AfD'nin elde ettiği zafere övgüde bulundu. Trump paylaşımında, "Almanya'daki Popülist Parti (AfD) gerçekten önemli bir gece geçirdi. Sonunda Almanya'ya çok büyük zarar veren o berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla katlanmayacaklar" ifadelerini kullandı. Trump mesajını, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA)" kısaltmasının Almanca versiyonu olan "MGGA!!!" ile bitirdi.

Pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt eyaleti seçimlerinde AfD oyların yüzde 43.8'ini alarak ülkede herhangi bir eyalet seçimindeki en güçlü sonucunu elde ederken, Başbakan Friedrich Merz'in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 17.2'de kalmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump’tan Almanya’daki aşırı sağcı AfD’ye övgü - Son Dakika

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