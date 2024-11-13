ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Seçilmiş Başkan Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri döndü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın davetine katılan Trump, burada, "Politika zor bir alan ve çoğu zaman pek hoş bir dünya değil. Ancak bugün hoş bir dünya ve bunu gerçekten takdir ediyorum" ifadesini kullandı.
Trump, Oval Ofis'teki görüşmede Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.
Son Dakika › Politika › Trump'tan Biden'a Teşekkür - Son Dakika
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