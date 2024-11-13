Trump'tan Biden'a Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'tan Biden'a Teşekkür

Geniş Video İzle

Trump, Biden'a görev değişimi için teşekkür etti.

13.11.2024 19:38  Güncelleme: 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.

4 YIL SONRA BEYAZ SARAY'DA

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Seçilmiş Başkan Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri döndü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın davetine katılan Trump, burada, "Politika zor bir alan ve çoğu zaman pek hoş bir dünya değil. Ancak bugün hoş bir dünya ve bunu gerçekten takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Oval Ofis'teki görüşmede Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.

Trump\'tan Biden\'a Teşekkür
Kaynak: İHA

Donald Trump, Beyaz Saray, Joe Biden, Politika, Saray, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Biden'a Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    iki tane bunak 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:21:13. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Biden'a Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.