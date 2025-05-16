Trump, Orta Doğu\'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında gazetecilere Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLERE YARDIM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Gazze Şeridi'ndeki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

"İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını geçtiğimiz günlerde onaylamıştı. Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti. İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti. Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA/ AA