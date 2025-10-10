Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek - Son Dakika
Politika

Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek
10.10.2025 01:29
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde Filistinli vatandaşların zorla yerlerinden çıkarılmayacağını söyledi. Ateşkes sürecinin başarılı bir şekilde işleyeceğini vurgulayan Trump, Barış Planı'nın tüm ülkelerce desteklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini belirtti.

"BU BİR BARIŞ PLANI"

Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya Trump, "Hayır, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan" cevabını verdi. Trump, esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını vurgulayarak, "Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor" dedi.

"TARİHTE HİÇ KİMSE 9 AY İÇİNDE SEKİZ SAVAŞI BİTİRMEDİ"

Nobel Barış Ödülü hakkında da konuşan Trump, ödülü kazanma olasılığıyla ilgili soruları önemsemediğini, fakat barış çabalarıyla tarihe geçtiğini aktardı. Trump, "Tarihte hiç kimse dokuz ay içinde sekiz savaşı bitirmedi. Ben bunu yaptım. Bu daha önce hiç yaşanmadı" ifadesini kullandı.

Nobel Komitesi'ne atıfta bulunan Trump, "Onlar ne yaparsa yapsınlar, fark etmez. Ben bunu ödül için değil, birçok insanın hayatını kurtardığım için yaptım" diye konuştu.

OBAMA'YA SERT ELEŞTİRİ

Trump, daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Nobel Barış Ödülü aldığını hatırlatarak, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

