Trump'tan Gazze Planı: Filistinliler Dönemeyecek - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Gazze Planı: Filistinliler Dönemeyecek

Trump\'tan Gazze Planı: Filistinliler Dönemeyecek

Trump, Filistinlilerin Gazze'ye geri dönme hakkını reddederek, yeni yerleşim planı sundu.

10.02.2025 19:47
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi devralma planı dahilinde Filistinlilerin Gazze'ye geri dönme hakkına sahip olmayacaklarını belirterek, "Dönmeyecekler, çünkü daha iyi konutlara sahip olacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi hakkında tepki çeken açıklamalarına yenilerini ekledi. Trump, ABD'nin Gazze'yi devralma planı dahilinde Filistinlilerin Gazze'ye geri dönme hakkına sahip olmayacaklarını belirtti. Arap ülkeleri tarafından reddedilen plan çerçevesinde Filistinlilerin Gazze dışında altı farklı bölgede yaşayabileceklerini aktaran Trump, ABD'li gazeteci Bret Baier'in Filistinlilerin Gazze'ye dönüş hakkı olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Hayır, dönemeyecekler, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar" dedi.

Trump, "Burada söz ettiğim şey onlar için kalıcı bir yer inşa edilmesi. Çünkü şimdi dönmek zorunda kalırlarsa, oranın yaşanabilir bir hale gelmesi yıllar sürecek" dedi.

Trump, Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinli için "güzel yerleşim alanları" inşa edeceğini aktararak, "Beş, altı olabilir. İki de olabilir. Şu anda bulundukları yerden, tüm bu tehlikenin olduğu yerden biraz uzakta ama güvenli yerleşim yerleri inşa edeceğiz" dedi.

Emlak kralı olarak bilinen milyarder bir iş adamı olan Trump, "Bu arada, burası bana ait olacak. Bunu, geleceğe yönelik bir emlak geliştirme projesi olarak düşünün. Güzel bir arazi olacak ve büyük paralar harcanmayacak" dedi.

Trump, Mısır ve Ürdün ile anlaşabileceğini düşündüğünü söyledi

Hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi hem de Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından reddedilen plana ilişkin açıklamasında Trump, "Ürdün ile bir anlaşma sağlayabileceğimi düşünüyorum. Mısır ile de bir anlaşma sağlayabileceğimi düşünüyorum. Kendilerine her yıl milyarlarca dolar veriyoruz" dedi.

Trump, ABD ve İsrail haricinde destek bulmayan ve Filistinlilerin öfkesiyle karşılaşan Gazze planını ilk defa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamıştı. Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve buradaki nüfusun Mısır ve Ürdün tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Gazze Planı: Filistinliler Dönemeyecek - Son Dakika

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