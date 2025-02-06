Trump'tan Gazze Şeridi Açıklaması

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nin çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD'ye devredileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin eleştirisine rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik önerisinin hayata geçirileceğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD'ye devredileceğini söyledi. Trump, "Chuck Schumer gibi Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlere sahip, çok daha güvenli ve güzel yerleşim alanlarına yerleştirilecek. Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak. ABD, dünyanın dört bir yanından harika ekiplerle çalışarak, dünyada türünün en büyük ve en muhteşem gelişmelerinden biri olacak inşa çalışmalarına yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar hakim olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini ve ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı söylemişti. Trump'ın açıklamalarına, Filistin yönetimi, Hamas, Arap dünyası ve Avrupa ülkelerinin liderleri tepki göstermişti.

Trump, geçtiğimiz yıl Gazze'deki politikaları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu eleştiren eski Yahudi Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in Filistinli gibi davrandığını ve Hamas üyesi olarak nitelendirmişti. - WASHINGTON