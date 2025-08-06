Trump'tan Gazze Yorumu - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Gazze Yorumu

06.08.2025 03:45
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Trump, Gazze'deki gıda yardımlarına odaklandığını ve İsrail'in kararlarının kendisine ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Şu anda Gazze'deki insanlara yiyecek ulaştırmak için çabalıyoruz. Benim odaklandığım şey bu. Geri kalanıyla ilgiliyse gerçekten bir şey diyemem. Bu İsrail'e kalmış" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Çin dahil Rusya'dan enerji satın alan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planlayıp planlamadığı" sorusuna yanıt veren Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsattı. Bu görüşmenin sonucunu beklediğini belirten Trump, "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim. Ancak bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna savaşı ile ilgili bir soru üzerine ise, "Bakın, şunu çok iyi anlamanız lazım: Bu savaş Joe Biden'ın savaşı. Bu benim savaşım değil. Ben bu işten bizi kurtarmak için buradayım. Bu tam bir karmaşa ve ben bu karmaşadan bizi kurtarmaya geldim" dedi. Son 5 ayda 5 savaşı sona erdirdiğini söyleyen Trump, "Ve açık konuşmak gerekirse, bunun (Rusya-Ukrayna savaşı) 6'ncı olmasını istiyorum" değerlendirmesini yaptı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ABD'yi dolaylı olarak Rusya-Ukrayna savaşının içine çekmekle suçlayan Trump, "Bu asla olmamalıydı. Ben başkan olsaydım asla olmazdı" diye konuştu.

"Gazze halkı gıda konusunda iyi durumda değil"

"İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planına destek verip vermediği" sorulan Trump, "(İsrail'in) Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Gazze'deki insanlara yiyecek ulaştırmak için çabalıyoruz" yanıtını verdi. Bölgeye 60 milyon dolarlık yardım gönderen ABD'nin Gazzelilere gıda ulaştırma çabalarına odaklandığını vurgulayan Trump, "Gazze halkı gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım. ve bildiğim kadarıyla İsrail dağıtım ve para açısından bu konuda bize yardım edecek, Arap ülkeleri de hem para hem de dağıtım konusunda yardım edecek. Benim odaklandığım şey bu. Geri kalanıyla ilgiliyse gerçekten bir şey diyemem. Bu İsrail'e kalmış" şeklinde konuştu.

Trump kendisinden sonraki dönem için yardımcısı Vance'i işaret etti

Trump'a, "3'üncü dönem adaylığı düşünmediği" yönündeki açıklaması da hatırlatıldı. "Sizin ardınızdan Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" sorusuna yanıt veren Trump, "Büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o başkan yardımcısı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken. Burada sahneye çıkan insanlar arasında da harika kişiler vardı. Ama kesinlikle, (JD Vance) harika bir iş çıkarıyor ve bu durumda muhtemelen daha avantajlı olur" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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