Trump'tan Güney Kore ile Ticaret Anlaşması - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Güney Kore ile Ticaret Anlaşması

Trump\'tan Güney Kore ile Ticaret Anlaşması
31.07.2025 05:54
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Trump, Güney Kore ile %15 gümrük vergisi içeren yeni ticaret anlaşmasını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile "tam ve kapsamlı" bir ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak, "Güney Kore'ye yüzde 15'lik gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Güney Kore ile yürütülen ticaret müzakereleri ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Trump, Güney Kore ile "tam ve kapsamlı" bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. "Anlaşmaya göre, Güney Kore bizzat başkan olarak tarafımdan seçilecek, mülkiyeti ve kontrolü ABD'ye ait yatırımlar için ülkemize 350 milyar dolar sağlayacak" diyen Trump, "Ayrıca, Güney Kore 100 milyar dolar değerinde LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve diğer enerji ürünlerini satın alacak" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ABD'ye gidecek

Bunun yanı sıra, Güney Kore'nin kendi amaçları doğrultusunda büyük bir yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu aktaran Trump, "Bunun tutarı, önümüzdeki iki hafta içinde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ikili görüşme için Beyaz Saray'a geldiğinde açıklanacak" dedi. Varılan anlaşmayla birlikte Güney Kore'nin "tam anlamıyla" ABD ile ticarete açık hale geleceğini vurgulayan Trump, "Araba ve kamyonlar ile tarım ürünleri vs. dahil Amerikan mallarını kabul edecekleri konusunda da mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi. Güney Kore'ye uygulanacak gümrük vergisi oranını da belirlediklerini duyuran Trump, "Güney Kore için yüzde 15'lik bir gümrük tarifesi uygulanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri için ise herhangi bir tarife uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

Trump, Güney Kore'ye yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu

2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını, ayrıca ülkelere özel oranlarda karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe konacağını ifade etmişti. Güney Kore'ye yönelik karşılıklı tarife oranını yüzde 25 olarak duyuran Trump, tepkiler üzerine karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Seul yönetiminin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma yönündeki talebinin ardından ABD ve Güney Kore arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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