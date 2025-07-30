Trump'tan Hindistan'a Gümrük Vergisi Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Hindistan'a Gümrük Vergisi Müjdesi

Trump\'tan Hindistan\'a Gümrük Vergisi Müjdesi
30.07.2025 16:50
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ABD, Hindistan'a %25 gümrük vergisi ve enerji ile askeri teçhizat cezası uygulayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a yüzde 25 gümrük vergisi yaptırımı uygulanacağını ve ülkenin Rusya'dan ithal ettiği askeri teçhizat ile enerji kaynakları nedeniyle 1 Ağustos itibarıyla bir cezaya tabi tutulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a uygulanacak gümrük vergilerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Hindistan dostumuz olmasına rağmen onlarla nispeten çok az iş yaptık. Çünkü gümrük vergileri çok yüksekti, hatta dünyanın en yüksek değerleri arasındaydı. Ayrıca dünyanın en yorucu ve sıkıcı, mali olmayan dış ticaret engellerine sahipler. Bir de silahlı kuvvetlerinin teçhizatlarının çoğunu Rusya'dan alıyorlar. Herkesin Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetini durdurmasını istediği şu zamanlarda Hindistan'ın Çin'le beraber Rusya'nın enerji sektöründeki en büyük müşterileri olduğunu da unutmamalıyız. İşler yolunda değil. Bu yüzden Hindistan, artık yüzde 25 gümrük vergisinin yanı sıra 1 Ağustos itibarıyla saydığım maddeler gerekçesiyle bir ceza da ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı ödenecek cezaya ilişkin detay vermezken, Hindistan Ticaret Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hindistan, ABD üretimi tarım ürünlerini pazara sokmak istemiyor

Taraflar, özellikle ABD üretimi tarım ve süt ürünlerinin Hindistan pazarına girmesi gibi tartışmalı birçok konuyu çözmek üzere ayrı oturumlarda bir araya gelmişti. Bazı alanlarda katedilen ilerlemelere rağmen Hint yetkililer, Hindistan'daki milyonlarca çiftçinin geçim şartlarını öne sürerek ABD üretimi buğday, mısır, pirinç ve genetiği değiştirilmiş soya fasulyeleri gibi ürünlerin ülke pazarına sokulmaması konusundaki tutumundan ödün vermemişti.

Beyaz Saray, Hindistan'ı daha önce uyguladığı ortalama gümrük vergilerinin yüksek olduğuna ilişkin uyarmış, tarım ürünlerinde yaklaşık yüzde 39'dan başlayan değerlerin bitkisel yağlarda yüzde 45'e tırmandığını, elma ve mısır ürünlerinde ise yüzde 50'yi bulduğunu bildirmişti. Ayrıca ABD'nin Hindistan ile ticaret hesaplarında 45,7 milyar dolarlık bir açığa sahip olduğu biliniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Hindistan'a Gümrük Vergisi Müjdesi - Son Dakika

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