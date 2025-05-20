Trump\'tan İnternetteki İstismara Karşı Yeni Yasak

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın girişimiyle Kongre'den geçen internet üzerinde yapay zeka kullanılarak özellikle kadın ve çocukların istismar edilmesini engelleyecek, 'İnternetten Kaldır Yasası' adlı tasarıyı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte çevrim içi cinsel istismarı cezalandıracak 'İnternetten Kaldır Yasası'nı Beyaz Saray'da imzaladı. Yasaya ilişkin konuşan Trump, "Yapay zeka ile oluşturulan görüntülerin yaygınlaşması nedeniyle sayısız kadının iradeleri dışında dağıtılan 'deep fake' ve diğer müstehcen görüntülerle taciz edildiğini ve bunun son derece yanlış bir durum olduğunu" ifade ederek, "Bunu tamamen yasa dışı hale getiriyoruz" dedi. Melania Trump ise yasayı çocukları çevrim içi istismardan koruyan bir 'ulusal zafer' olarak nitelendirdi.

Yasa, bir kişinin rızası olmadan özel görüntülerin bilerek yayınlanmasını veya yayınlanma tehdidinde bulunulmasını federal suç haline getiriyor ve yapay zeka ile oluşturulan 'deep fake' görüntüleri de kapsıyor. Ayrıca, sosyal medya platformları ve web siteleri, mağdurların talebi üzerine bu tür içerikleri 48 saat içinde kaldırmak ve kopyalarını silmekle yükümlü kılınıyor. Yasa, özellikle çocukları ve kadınları çevrim içi istismardan korumayı hedefliyor.