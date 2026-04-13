Trump'tan İran'a Ambargo Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran'a Ambargo Açıklaması

13.04.2026 07:20
Trump, İran'a ambargo uygulanacağını ve bu önlemin etkili olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak ambargo ile ilgili, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'a ABD doğu saati ile yarın 10: 00'da başlayacak bir ambargo uygulayacaklarını hatırlatan Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" dedi. İran'ın çok kötü durumda ve çaresiz olduğu yönündeki iddialarını yineleyen Trump, "İran, hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Bunu hala istiyorlar ve geçen gece açıkça belirttiler. Ancak, İran nükleer silahlara sahip olmayacak" diye konuştu.

"İran sözünü tutmadı"

Trump, İran'ın ABD ile müzakerelere dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Onların geri gelip gelmemesi umurumda değil. Geri gelmezlerse de sorun yok" yanıtını verdi. İran'ın askeri kapasitesini yok ettiklerini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı'nı açacakları konusunda söz verdiler. Ama bunu yapmadılar. Yalan söylediler" ifadelerini kullandı. Trump, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının operasyonla kurtarılan 2 pilotunun sağlık durumu hakkındaki soruya, "Çok iyi durumdalar ve onlarla çok gurur duyuyoruz" yanıtını verdi.

"NATO'dan yana hayal kırıklığına uğradım"

Trump, NATO'nun ABD'ye yeterince destek vermediğini belirterek, "NATO'dan yana çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bize destek olmadılar. NATO için trilyonlarca dolar ödüyoruz ve bize destek olmadılar. Bu konuyu detaylı şekilde değerlendirmemiz gerekecek" eleştirisinde bulundu. - MARYLAND

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Ambargo Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Ambargo Açıklaması - Son Dakika
