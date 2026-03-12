Trump'tan İran'a Elektrik Altyapısı Tehdidi - Son Dakika
Trump'tan İran'a Elektrik Altyapısı Tehdidi

12.03.2026 04:36
Trump, İran'ın elektrik altyapısını imha edebileceklerini ve bunun yeniden inşasının 25 yıl süreceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, İran ile savaşa ilişkin olarak, "Elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky'deki temaslarının ardından Washington'a dönüş yaparken, Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile savaşa ilişkin açıklamalarında Trump, "Savaş, şimdiye kadar görülmüş en iyi şekilde yürütülüyor. Bunu başka ülkeler de söylüyor. Büyük ülkeler, güçlü ülkeler, daha önce buna benzer bir şeye hiç şahit olmadıklarını söyledi. Yaptığım şeye de katılıyorlar. Bunun kötü, şeytani bir ülke olduğunu söylüyorlar" dedi.

Kendisine ABD içinde kaç İran bağlantılı hücre olabileceği konusunda bir brifing verilip verilmediği yönündeki bir soruya Trump, "Verildi. Biden'ın açık sınır politikası yüzünden çok sayıda kişi içeri girdi. Ama çoğunun nerede olduğunu biliyoruz. Sanıyorum, hepsini göz hapsinde tutuyoruz" şeklinde cevap verdi. Stratejik petrol rezervlerinin ne zaman devreye alınacağı ile ilgili bir soru alan Trump, "Bunu çok hızlı yapacağız. Sonra da yeniden dolduracağız. Rezervlerimizi yeniden dolduracağız" dedi.

"İran'ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz"

İran'a ilişkin açıklamasında Trump, "Artık neredeyse yolun sonuna geldiler. Fakat bu, hemen bitireceğimiz anlamına gelmiyor. Yine de öyleler. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, hiçbir kontrol sistemleri yok. Biz de İran'ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz" dedi. Boğazdaki durumun iyi olduğunu savunan Trump, "Bütün gemilerini yok ettik. Biraz füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız. Asıl mesele bunu kazanmamız. Hızlı kazanmamız ama kazanmamız" şeklinde konuştu.

"İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz"

Trump, "Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz. İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz. Başka bir deyişle, ülke inşa edebilecek birini. Bir şey daha var. Tahran'ın bazı bölgelerini ve başka yerleri vurabiliriz. Eğer bunu yaparsak, ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Fakat bunu yapmak istemiyoruz. Ama elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Bu yüzden, ideal olarak bunu yapmayacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
