Trump\'tan İran\'a Kısıtlı Saldırı İddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısıtlı bir saldırı planını değerlendirdiğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim yükselirken ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki güvenlik endişelerini şiddetlendirecek bir açıklamada bulundu. Trump, Beyaz Saray'da ABD'li valilerle gerçekleştirdiği görüşme sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile bir anlaşmaya varılması yönünde Tahran yönetimi üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kısıtlı bir saldırı planını değerlendirdiğini belirtti. Konuya ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, "Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim" dedi. - WASHINGTON