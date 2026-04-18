Trump'tan İran Açıklamaları

18.04.2026 10:40
Trump, İran'la ateşkesin uzatılmayabileceğini ve uranyum iddialarını değerlendirdi. İran ise yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmazsa Çarşamba günü sona erecek mevcut ateşkesi uzatmayabileceğini ifade etti. Trump ayrıca İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye getirileceğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiayı reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinden Washington'a dönüşü sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a ile kalıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen görüşmelere ilişkin, " Orta Doğu'da İran'la işler çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Hafta sonu boyunca görüşmelerimiz devam edecek. İşlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Konuların çoğu müzakere edildi ve üzerinde anlaşmaya varıldı. En önemli şey, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz ve bu her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı. Trump, uzun vadeli bir anlaşma sağlanmadığı takdirde İran ile 22 Nisan Çarşamba günü sona erecek mevcut ateşkesi uzatmayabileceğini belirterek, "Bilmiyorum. Belki uzatmam ama abluka devam edecek. Maalesef tekrar bomba atmaya başlamamız gerekecek" dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye getirileceğini iddia eden Trump, "Eğer anlaşma yapmazsak onu farklı bir biçimde, çok daha düşmanca bir biçimde alacağız. Ama her halükarda, onu alacağız" ifadelerini kullandı. Trump, "Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olacak mı" sorusuna ise, "Kesinlikle hayır. Geçiş ücreti olmayacak" şeklinde cevap verdi.

"Zenginleştirilmiş uranyum hiçbir yere götürülemez"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye götürüleceğine yönelik açıklamalara devlet televizyonunda cevap verdi. Bekayi, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şartta hiçbir yere götürülemez. İran toprakları ne kadar kutsalsa zenginleştirilmiş uranyum da o kadar kutsaldır" ifadelerini kullandı. Bekayi, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye transferi hiçbir zaman gündeme gelmedi" dedi. - ARIZONA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

