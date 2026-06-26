Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması

26.06.2026 09:50
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Trump, İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla ABD'li çiftçilerden tarım ürünü alacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik bir etkinlikte İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin konuştu. Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak, İran'a gönderileceğini yineledi. Trump, "Onların paralarının bir kısmını alacağız. Bu para ile buğday, soya fasulyesi ve mısır alacağız, hem de bol miktarda. Bu süreç çok yakında başlayacak. Ayrıca oldukça büyük çaplı olacak" dedi.

Öte yandan İran, ABD'nin dondurulmuş varlıklarının nereye harcanacağını karar veremeyeceğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

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