Trump'tan İran Aylığına Son Şans

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Bu son fırsat. Sonuç alınamazsa yeni bir fırsat verilecek bir süreçten söz etmiyoruz. Bu, iyi bir anlaşma metnini imzalamaları için son şansları" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da asker eşleri ve asker ailelerini etkileyen politikalar konusunda başkana danışmanlık yapacak Başkanlık Asker Eşleri Komisyonu kurulmasına ilişkin bir kararnameye imza attığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile görüşmelerin sona erip ermediği yönünde bir soru alan Trump "Görüşmeler şu anda devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu sefer bunu inkar etmiyorlar. Ama nedense görüşme yaptıklarını söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşme yaptığımızı söylüyorum. Bunda büyütülecek ne var? Görüşüyoruz. Bazen birlikte saatlerce konuşmalarına rağmen bunu inkar ediyorlar. Hayır, görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"'Yalvardılar' demek istemiyorum"

Trump, "Dün onları çok sert vuracaktık. Bildiğim kadarıyla bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen bütün saldırılardan daha ağır olacaktı. Oldukça büyük bir şey. Harekete geçmeye hazırdık. Harekete geçmeye hazırdık ama ardından bizi aradılar. Ayrıca, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan da aradılar. Ben de çok kişiyle görüştüm. 'Yalvardılar' demek istemiyorum ama İran, vurulmak istemiyordu. 'Görüşmek istiyoruz. Boğaz hakkında konuşmak istiyoruz' dediler. Benim için en önemlisi, İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasının görüşülmesi. Bütün mesele bu" dedi.

Görüşmelerin İran'ın talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyleyen Trump, "Bu talep özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar tarafından destekleniyor. Başka ülkeler de destekliyor. Çok sayıda ülke ve lider aradı. Bunların birçoğuyla, hatta bir şekilde neredeyse tamamıyla dostane ilişkilerim var. Hepsi buna son bir fırsat verilmesini istedi. Bu son fırsat. Sonuç alınamazsa yeni bir fırsat verilecek bir süreçten söz etmiyoruz. Bu, iyi bir anlaşma metnini imzalamaları için son şansları" ifadelerini kullandı.

"Müzakereler, öyle ya da böyle hızlı ilerleyecek"

İran görüşmelerinin hangi aşamada olduğu ile ilgili bir soruya Trump, "Müzakereler, öyle ya da böyle hızlı ilerleyecek. Çok karmaşık bir konu değil" cevabını verdi. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılmasını konuşuyoruz. Boğazın kelimenin tam anlamıyla yarına kadar tamamen açılmasını istiyoruz. Bu, birinci aşama. İkinci aşamada İran'ın nükleer kapasitesini görüşeceğiz. Daha önce de belirtildiği gibi, bunun esasen İran'ın nükleer silahlardan arındırılması anlamına geldiğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Mutlaka gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Trump, ikinci aşamanın biraz zaman alacağını fakat bu hususta son derece kararlı olduklarını söyledi.

"İran'ın geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tamamen serbest seyrüsefere dönmeye hazır olup olmadığı yönünde bir soru alan Trump, "Dönmek zorundalar. İran'ın geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim. Eğer birileri geçiş ücreti alacaksa, bunu biz alacağız. Kontrol tamamen bizde. Hiçbir ücret alınmayacak. Ücret konusunu konuşmuyoruz. Herhangi bir ücret alınmayacak" dedi.

"Lider kadrolarını ortadan kaldırmadan önce son bir fırsat daha vermek istiyorum"

Bir basın mensubunun ABD'nin İran'la müzakerelere devam edebilmek için saldırılarını en az beşinci kez durdurduğunu hatırlatması üzerine Trump, "Belki bir sonuç elde edebiliriz. Lider kadrolarını ortadan kaldırmadan önce son bir fırsat daha vermek istiyorum" dedi.

Trump, "Planladığımız şeyi yapmak çok ağır bir karar. Plan halen masada. Ne olacağını göreceğiz. Fakat bunu gerçekleştirmek gerçekten çok zor. İnsanlara bir fırsat vermemle gurur duyuyorum. Bir ülkeye bu ölçekte saldırmak çok büyük bir adımdır. Bunu yapmak zorunda kalmamayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

"Saldırı dün gece başlayacaktı"

İran tarafının ABD'nin gerçekleştireceği kapsamlı saldırıların haberini sızıntılar aracılığıyla öğrendiğini ve kendisini arayıp "Lütfen saldırmayın, anlaşma yapacağız" dediğini ileri süren Trump, "Bilgi sızdıranların hapse atılması ve bu konudaki yasaların ağırlaştırılması gerekiyor. Diğer taraftan bu sızıntılar aslında işe yaradı. Çünkü saldırının ne kadar ağır olacağı ortaya çıktı ve İran da bunu öğrendi. Ne olacağını biliyorlardı. Saldırı dün gece başlayacaktı ve uzun süre devam edecekti. Sonunda geriye neredeyse hiçbir şey kalmayacaktı. Çok sayıda insanın yaşamasını sağlayacak bir fırsat söz konusu ve bunu kullanmak isterim. Herhangi bir zaman baskısı altında değilim" dedi.