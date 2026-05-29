Trump'tan İran Müzakerelerine Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran Müzakerelerine Davet

29.05.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırarak, İran ile müzakerelere devam edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklamasında, nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir toplantıya katılacağını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının kaldırılacağını ve bölgede mahsur kalan gemilerin "evlerine dönme" sürecine başlayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz ulaşımına açılması gerektiğine yönelik ifadelerini tekrarladı. Trump, "Hürmüz Boğazı derhal açılmalı ve herhangi herhangi bir geçiş ücreti uygulanmamalıdır" dedi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınların büyük bir kısmının ABD ordusu tarafından imha edildiğini ancak İran'ın kalan herhangi bir mayını ortadan kaldırması gerektiğini de belirterek, "Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecek. İran, geride kalan mayınların imha edilmesini derhal tamamlayacaktır, zaten çok fazla sayıda değiller" dedi.

"Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler evlerine dönme sürecine başlayabilir"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin, "Kaldırılacak olan daha önce benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık 'evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, "Benden, en sevdiğiniz başkanınızdan, eşlerinize, anne babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin" ifadelerini kullandı.

"Zenginleştirilmiş materyal çıkarılacak ve imha edilecek"

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının bertaraf edilmesine yönelik sürece ilişkin, "Yaklaşık 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz bombardıman ardından neredeyse çökmüş dağların altında derinlere gömülen zenginleştirilmiş materyal, üzerinde mutabık kalındığı üzere ABD tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon içinde çıkarılacak ve imha edilecektir" dedi.

ABD Başkanı, bu faaliyeti mekanik olarak gerçekleştirebilecek ülkelerin sadece ABD ve Çin olduğunun altını çizdi.

Trump, herhangi bir detay vermeden yeni bir duyuruya kadar bir para transferi yapılmayacağını aktararak, "çok daha az öneme sahip diğer maddeler" üzerinde de anlaşmaya varıldığını kaydetti. ABD Başkanı, nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir toplantıya katılacağını açıkladı.

ABD basınında dün ortaya atılan iddialarda, Washington ve Tahran'ın müzakere heyetlerinin 60 günlük bir mutabakat zaptı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, ancak anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için iki ülke liderlerinin nihai onayının beklendiği belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Beyaz Saray, ABD Başkanı, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran Müzakerelerine Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
Osimhen’den vatandaşına büyük jest Osimhen'den vatandaşına büyük jest
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu

19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 19:47:10. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran Müzakerelerine Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.