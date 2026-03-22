Trump'tan İran ve Demokrat Parti Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın "yok olduğunu" belirterek, "ABD'nin en büyük düşmanı artık radikal sol, son derece beceriksiz Demokrat Parti'dir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON