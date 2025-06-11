Trump\'tan Los Angeles\'taki Protestolara Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki şiddet olaylarına katılan protestoculara yönelik "Bunlar başka ülkelerin bayraklarını gururla taşıyor, ama Amerikan bayrağını taşımıyor, sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlara bir yıl hapis cezası verilmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fort Bragg Üssü'ndeki törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi. Trump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu, eyalet yönetiminin yetersiz kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için devreye girdiğini ifade etti. Göstericilerin çoğunun para karşılığı şiddet olaylarına katıldığını iddia eden Trump, "Bunlar başka ülkelerin bayraklarını gururla taşıyor, ama Amerikan bayrağını taşımıyor, sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlara bir yıl hapis cezası verilmeli" dedi.

Trump, " California'da gördüğümüz şey, yabancı bayraklar taşıyan isyancıların, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Kentte çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu ve bunların tutuklanması gerektiğini kaydeden Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz" dedi.

ABD Başkomutanı olarak Los Angeles'ta güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri alacağını vurgulayan Trump, yasaların kendisine bu sorumluluğu yüklediğini söyledi.