Trump'tan NATO'ya Sert Eleştiri

12.04.2026 19:24
Trump, NATO'nun İran'a yönelik saldırılara destek vermediğini eleştirdi ve yeniden değerlendirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarına destek vermeyen NATO'yu eleştirerek, "NATO'yu yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim yanımızda olmadılar, olmayacaklar da. Bu sadece askeri bir operasyon, bizim için zor bir şey değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve NATO hakkında açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan Trump, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeye yardım etmek istediklerini kendisine söylediğini belirterek, "Boğazı temizlemek çok uzun sürmeyecek" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın Japonya ve Güney Kore için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Trump, "Bu boğaz Japonya için hayati önem taşıyor, petrol ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 93'ünü buradan karşılıyorlar. Güney Kore ise yaklaşık yüzde 45'ini buradan temin ediyor. Oysa bu ülkeler bize pek yardım etmediler. Onlara soruyorum, yardım edecek misiniz? Japonya'da yaklaşık 45 bin, Güney Kore'de ise yaklaşık 50 bin ABD askeri bulunuyor. Onları koruyoruz ve kolluyoruz. Ama karşılığında biraz yardım istediğimizde, bize yardım etmiyorlar" dedi.

"Çin'in omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum"

İran'ı destekleyen veya İran'a askeri teçhizat gönderen ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine değinen Trump, söz konusu tehdidin Çin'e de yönelik olduğunu belirterek, "Çin ve muhtemelen diğerleri. Ama özellikle evet, Çin de dahil. Çin'in omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum ve haberlere her zaman güvenmiyorum. Bunun doğru olduğundan emin değilim. Bunu yapacaklarını sanmıyorum. Belki başlangıçta biraz yapmış olabilirler. Ancak Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran'a askeri teçhizat sağlarken yakalarsak, yüzde 50 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi.

"NATO'yu yeniden değerlendirmemiz gerekiyor"

ABD'nin NATO üyeliğine değinen Trump, "NATO'yu yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim yanımızda olmadılar, olmayacaklar da. Bu sadece askeri bir operasyon, bizim için zor bir şey değil" dedi.

"İran'ın istediği kişilere petrol satarak para kazanmasına izin vermeyeceğiz"

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan hangi gemilerin geçeceğini kontrol edemeyeceğini söyleyen Trump, ya tüm gemilerin güvenli geçiş hakkına sahip olacağını ya da hiçbirinin olmayacağını belirtti. Trump, "İran'ın istediği kişilere petrol satarak para kazanmasına izin vermeyeceğiz. ya hepsi ya da hiçbiri olacak, durum bu" dedi.

Hürmüz Boğazı'na uygulanması planlanan ablukaya değinen Trump, bunun ABD'nin Venezuela'ya uyguladığına benzer olacağını, ancak daha büyük ölçekte olacağını söyledi. Trump, abluka ile daha fazla tankerin petrol satın almak için ABD'ye geleceğini ima etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

