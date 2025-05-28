Trump'tan Netanyahu'ya Nükleer Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'tan Netanyahu'ya Nükleer Uyarı

28.05.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Netanyahu'ya İran ile nükleer anlaşmanın engellenmesini istemediğini belirtti.

ABD merkezli haber sitesi Axios, Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD ile İran arasındaki muhtemel bir nükleer anlaşmanın "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söylediğini aktardı.

ABD merkezli haber sitesi Axios, "Trump, Netanyahu'yu İran'la nükleer görüşmeleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı" başlıklı haberinde Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayanarak iki lider arasında 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen telefon görüşmesinin içeriğine yer verdi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Netanyahu'ya İran ile nükleer konuda yaşanan anlaşmazlıkta diplomatik çözümün "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söyledi. Trump'ın Netanyahu'ya "diğer seçeneğin (askeri saldırı)" masada olduğunu vurguladığı, ancak önce diplomatik bir çözümün mümkün olup olmadığını görmek istediği belirtildi. Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın mesajının "sorunları çözmeye çalıştığı bir dönemde Netanyahu'nun düşmanca tavır takınmasını istemediği" yönünde olduğunu aktardı.

İsrail'in ABD-İran arasındaki nükleer konulu görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başarısızlıkla sonuçlanması halinde İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

ABD-İran müzakereleri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - VIRGINIA

Kaynak: İHA

Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Netanyahu'ya Nükleer Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor O ilimizde görüntülendi Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho’yu göndereceğim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
17:06
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
16:55
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip
16:43
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
16:31
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
16:27
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
16:11
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi
Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
16:10
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 12:27:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Netanyahu'ya Nükleer Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.