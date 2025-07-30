Trump'tan Pelosi'ye Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Pelosi'ye Soruşturma Çağrısı

30.07.2025 22:55
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Trump, Pelosi'nin borsa işlemleri için soruşturma istediklerini açıkladı, ekonomik durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin borsadaki işlemleri nedeniyle soruşturulması çağrısında bulunarak, "Wall Street tarihindeki hemen hemen herkesten daha yüksek getiri elde etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazilere yönelik yeni bir yasa tasarısının imza töreninde açıklamalarda bulundu. ABD'nin ekonomik gücünün arttığını belirten Trump, dış ticaret anlaşmalarında önemli adımlar attıklarını ve dünya genelinde yeniden saygı gören bir ülke haline geldiklerini açıkladı. Trump, "Amerika artık dünyanın en güçlü ekonomisi, bugün birçok ülkenin lideri bana, 'Bir yıl önce ölü bir ülkeydiniz, şimdi ise dünyanın en popüler ülkesisiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

"Çin ile çok adil bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum"

Dış ticaret politikaları kapsamında Çin ile yürütülen müzakerelere değinen Trump, "Çin ile iyi ilerliyoruz. Bence çok iyi sonuçlanacak. Aynı çizgideyiz. Çin ile çok adil bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, Avrupa Birliği ve Japonya ile anlaşmaların tamamlandığını, Endonezya ile de büyük bir ticaret anlaşmasının eşiğinde olduklarını söyledi.

"Trilyonlarca dolar ülkemize girecek"

Trump, dış ticaret müzakereleriyle ilgili olarak, "Bunlar yapılması gereken şeylerdi ve doğru bir şekilde yapılıyor. Trilyonlarca dolar ülkemize girecek. Şu anda birçok ülkeyle görüşüyoruz. Gümrük vergileri konusunda ise standart bir prosedürümüz var" dedi.

"Enflasyon yok ama faizler yüksek"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarını sert sözlerle eleştiren Başkan Trump, "Yüksek faiz oranları konut alımlarını engelliyor, ekonomiyi yavaşlatıyor. Enflasyon yok ama faizler yüksek. Fed yüzünden en düşük faiz oranına sahip ülke olmamız gerekirken 38. sıradayız" ifadelerini kullandı. Faizlerin 1 puan düşürülmesinin ülkeye yıllık 365 milyar dolar kazandıracağını vurgulayan Trump, "Fed şu anda kötü bir iş çıkarıyor" dedi.

"BRICS grubu dolara saldırıyor"

Hindistan'a yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisine ek olarak yeni cezaların gündemde olduğunu belirten Trump, bu kararın hem BRICS grubunun dolara yönelik tutumuyla hem de Hindistan'ın yüksek gümrük vergileriyle ilişkili olduğunu söyledi. "Hindistan bizim dostumuz ama bize çok ürün satıyor, biz onlardan alamıyoruz çünkü vergileri çok yüksek. Şimdi bunları düşürmeye hazırlar. Hindistan'la müzakereler sürüyor. BRICS grubu dolara saldırıyor ve biz kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

" Rusya'nın verdiği materyaller araştırılmalı"

FBI'ın gizli bir odada Trump-Rusya soruşturmasıyla ilgili binlerce gizli belgeyle dolu hassas evrakların saklandığı güvenlik çantası olarak bilinen "yakma torbaları" bulduğuna dair çıkan haberlere ilişkin Trump, "Ne olduğunu bilmiyorum ama eğer makul ve adil bir biçimde yapılacaksa her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu belgelerin Demokratlar tarafından kontrol edildiğini belirten Trump, "Ellerinde bir şey olsaydı seçimden önce kullanırlardı" dedi.

"Harvard ile 500 milyon dolarlık anlaşmayı görüşüyoruz"

Trump, Harvard Üniversitesi ile 500 milyon dolarlık bir anlaşmanın görüşüldüğünü belirterek, "Bu çok para. Görüşmeler sürüyor" dedi.

"Nancy Pelosi soruşturulmalı"

Bazı senatörlerin sunduğu Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil tüm Kongre üyelerinin bireysel hisse alım-satımını yasaklayan yasa tasarısını desteklediğini belirten Trump, "Pelosi içeriden aldığı bilgiyle zengin oldu, bu utanç verici. Wall Street tarihindeki hemen hemen herkesten daha yüksek getiri elde etti. Bu nasıl oldu. Bence Nancy Pelosi soruşturulmalı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Pelosi'ye Soruşturma Çağrısı - Son Dakika

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