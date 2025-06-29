Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
29.06.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin istihbarat raporunun sızdırılmasından Demokrat siyasetçileri sorumlu tutarak yargılanmaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası ortaya çıkan istihbarat raporunun sızdırılmasına ilişkin gazetecileri ve Demokrat siyasetçileri suçlayarak, "Demokratlar yargılanmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği röportajda İran- İsrail savaşında İran'ın tesislerinin vurulmasına yönelik istihbarat raporlarına ilişkin açıklama yaptı.

DEMOKRATLARI SORUMLU TUTTU, 'YARGILANMALILAR' DEDİ

Trump, ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporunun sızdırılmasından gazetecileri ve Demokratları sorumlu tutarak, sızdırmadan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti. "Ulusal güvenlik söz konusu. Kaynağı öğrenmek zorundasınız. Sanırım biz de böyle şeyler yapacağız" ifadelerini kullanan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yineleyerek, "İran'daki nükleer tesislere mükemmel uçuş hakkındaki bilgileri sızdıranlar Demokratlardı. Onlar yargılanmalı" dedi.

TRUMP GAZETECİLERİ SUÇLADI

Trump, röportaj sırasında gazetecilerin kaynaklarının mahkemeye çağrılabileceğini vurguladı. "İsteseler öğrenebilirler. Gidip muhabire 'Bunu kim verdi?' diyebilirsiniz. Bunu yapmak zorundasınız" diyen Trump, medyaya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

KANADA İLE GÖRÜŞMELER DURDU

Programda Kanada ile ticaret konusuna da değinen Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin belirli vergiler düşene kadar durdurulduğunu açıklayarak, "Vergi düşmeden ilerlemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, söz konusu istihbarat raporunu yayımlayan ABD'li medya kuruluşlarını "başkanı zayıflatmak için sahte haber yaymakla" suçlarken, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, söz konusu Savunma İstihbarat Ajansı raporunun "güvenilirliğinin düşük" olduğunu savunmuştu.

İsrailli bir yetkili ise yaptığı basın açıklamasında, ABD hava saldırısında İran'ın nükleer programına "önemli zarar" verildiğini savunurken, Savunma İstihbarat Ajansı'nın hasar değerlendirmesinin "erken ve eksik" olduğunu belirterek, "Profesyonel bir savaş hasarı değerlendirmesi zaman alır" demişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Kanada, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Beko’da ayrılık Galatasaray’a imzayı attı Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı
Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi
Erzurum’da taş ocağında göçük 3 işçi hayatını kaybetti Erzurum'da taş ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti
Ev sahibinin “tedavi görüyorum“ oyununu mahkeme bozdu Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Üsküdar’da sosyal tesiste yangın Üsküdar'da sosyal tesiste yangın
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ’’Yüreğim ağzıma geldi’’ demekten kendini alamadı Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ''Yüreğim ağzıma geldi'' demekten kendini alamadı
Sazı eline aldı Fenerbahçe’de kaptan Ali Koç Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
16:04
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
15:59
Galatasaray, Sara’nın bonservisini belirledi Satılırsa Türkiye’de rekor olacak
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
15:29
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjdemiz var“ deyip yeni kredi paketlerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjdemiz var" deyip yeni kredi paketlerini duyurdu
15:14
Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen’dan cesur paylaşım
Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım
15:05
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın’a hastanede ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret
14:48
Kadın avukat, bilindik yöntemle 400 bin lira dolandırıldı
Kadın avukat, bilindik yöntemle 400 bin lira dolandırıldı
14:19
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 21:25:27. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.