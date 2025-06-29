Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası ortaya çıkan istihbarat raporunun sızdırılmasına ilişkin gazetecileri ve Demokrat siyasetçileri suçlayarak, "Demokratlar yargılanmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği röportajda İran- İsrail savaşında İran'ın tesislerinin vurulmasına yönelik istihbarat raporlarına ilişkin açıklama yaptı.

DEMOKRATLARI SORUMLU TUTTU, 'YARGILANMALILAR' DEDİ

Trump, ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporunun sızdırılmasından gazetecileri ve Demokratları sorumlu tutarak, sızdırmadan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti. "Ulusal güvenlik söz konusu. Kaynağı öğrenmek zorundasınız. Sanırım biz de böyle şeyler yapacağız" ifadelerini kullanan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yineleyerek, "İran'daki nükleer tesislere mükemmel uçuş hakkındaki bilgileri sızdıranlar Demokratlardı. Onlar yargılanmalı" dedi.

TRUMP GAZETECİLERİ SUÇLADI

Trump, röportaj sırasında gazetecilerin kaynaklarının mahkemeye çağrılabileceğini vurguladı. "İsteseler öğrenebilirler. Gidip muhabire 'Bunu kim verdi?' diyebilirsiniz. Bunu yapmak zorundasınız" diyen Trump, medyaya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

KANADA İLE GÖRÜŞMELER DURDU

Programda Kanada ile ticaret konusuna da değinen Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin belirli vergiler düşene kadar durdurulduğunu açıklayarak, "Vergi düşmeden ilerlemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.