Trump'tan Suudi Arabistan'a 100 Milyar Dolarlık Silah Teklifi

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay ziyaret gerçekleştireceği Suudi Arabistan yönetimine 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 6 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında ziyaret gerçekleştireceği Suudi Arabistan'a değeri 100 milyar doların üzerinde bir silah satışı teklif edeceği belirtildi. ABD'li bir savunma yetkilisi, "Suudi Arabistan Krallığı ile savunma ilişkimiz, Başkan Trump'ın liderliği altında her zamankinden daha güçlü. Güvenlik iş birliğimizi sürdürmek, bu ortaklığın önemli bir bileşeni olmaya devam ediyor ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Suudi Arabistan ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İki kaynak ise ABD'li Lockheed Martin savunma ve havacılık şirketinin C-130 nakliye uçağı da dahil olmak üzere bazı gelişmiş silah sistemi tedarik edebileceğini aktardı. Bir kaynak ise Lockheed'in füze ve radar sistemleri de tedarik edeceğini söyledi. Kaynaklar, savunma şirketlerinden bazı yöneticilerin bölgeyi ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtti. Suudi Arabistan'ın yıllardır ilgilendiği belirtilen Lockheed üretimi F-35 jetleri için bir anlaşmanın görüşülmesinin beklendiğini söyleyen kaynaklar, Trump'ın ziyareti sırasında F-35 anlaşması imzalanması ihtimalinin ise düşük olduğunu kaydetti.

Washington- Riyad ilişkileri

ABD uzun zamandır Suudi Arabistan'a silah tedarik ediyor. Trump, başkanlığının ilk döneminde 2017'de Suudi Arabistan'a yaklaşık 110 milyar dolarlık satış önermişti. 2018 yılı itibarıyla sadece 14.5 milyar dolarlık satış başlatılmıştı. Satışlara ilişkin nihai onayı veren ABD Kongresi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından anlaşmaları sorgulamaya başlamıştı. Joe Biden'ın görevde olduğu 2021'de Kongre, ağır sivil kayıplara yol açan Yemen savaşını sona erdirmesi ve Kaşıkçı cinayeti için baskı yapılması amacıyla Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışını yasaklamıştı. Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel petrol tedariklerini etkilemesinin ardından 2022'de Suudi Arabistan'a yönelik tutumunu yumuşatmaya başlamıştı. Saldırı silahları satışına yönelik yasak, 7 Ekim saldırısının ardından ABD'nin Suudi Arabistan ile daha yakın bir şekilde çalışarak savaş sonrası Gazze için bir plan tasarlamasıyla 2024'te kaldırılmıştı. - WASHINGTON