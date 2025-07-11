Trump\'tan Ukrayna\'ya Silah Sevkiyatı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştireceğini, silahların maliyetini NATO'nun karşılayacağını açıkladı. Trump ayrıca, 14 Temmuz Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına röportaj verdi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çabalarına ilişkin, "Rusya'dan dolayı hayal kırıklığına uğradım, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağım" dedi.

ABD, NATO ve Ukrayna arasında ABD'den silah sevkiyatı konusunda varılan yeni anlaşmanın ayrıntılarını açıklayan Trump, ABD'nin göndereceği askeri teçhizatın önce NATO'ya teslim edileceğini, NATO'nun da bu silahları Ukrayna'ya vereceğini ifade etti. Trump, "NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasının yüzde 100'ünü ödüyor. Yani yaptığımız şey, silahlar aslında NATO'ya gidiyor ve NATO da bu silahları (Ukrayna'ya) veriyor" şeklinde konuştu.

Trump, anlaşmanın geçtiğimiz ay NATO zirvesinde sağlandığını belirterek, "NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların tüm maliyetini karşılayacak" dedi. Trump, aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemi için de geçerli olacağını vurgulayarak, "Patriotları NATO'ya göndereceğiz ve ardından NATO bunları teslim edecek" şeklinde konuştu. - WASHINGTON