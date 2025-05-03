Trump kendisini yapay zeka ile Papa yaptı - Son Dakika
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Politika

Trump kendisini yapay zeka ile Papa yaptı

Trump kendisini yapay zeka ile Papa yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini yapay zeka ile Papa olarak resmeden bir fotoğraf paylaştı. Trump, Papa Franciscus'un vefatının ardından yaptığı açıklamada "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

03.05.2025 09:49  Güncelleme: 10:45
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kendisini yapay zeka ile Papa olarak resmeden bir fotoğraf paylaştı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 21 Nisan'da hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, 30 Nisan'da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda yeni Papa'nın kim olmasını istediğine dair soruya "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu" yanıtını vermişti.

Trump, bugün ise sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş Papa olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Trump kendisini yapay zeka ile Papa yaptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trump kendisini yapay zeka ile Papa yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oa343862!:
    Senin gibiler din işine girmesin bak bize 25 yılda ne hale geldik. 3 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ee bir görsel neyin bir şey koysaydınız 3 0 Yanıtla
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