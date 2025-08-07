Trump'tan Yüzde 100 Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan Yüzde 100 Gümrük Vergisi Açıklaması

07.08.2025 03:36
Trump, ABD'de üretim yapan şirketlerden çip ve yarı iletken ithalatında gümrük vergisi alınmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Ancak, ABD'de üretim yapıyorsanız, hiçbir ücret ödemeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook ile birlikte Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmanın başında Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssüne yönelik silahlı saldırıya değinen Trump, saldırıda ciddi şekilde yaralananların olduğunu ifade etti. Saldırganın gözaltında olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü aktaran Trump, "Tüm ulus, kurbanlar ve aileleri için dua ediyor. Umarız ki tamamen iyileşirler ve bu olayı geride bırakabiliriz. Ama ne olduğunu unutmayacağız. Bu kişiyle (saldırgan) bu korkunç kişiyle çok ciddi şekilde ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

Trump: "Apple, ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacak"

Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki 4 yıl boyunca ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Trump, "Bu, başlangıçta yapmayı planladıkları yatırımdan 100 milyar dolar daha fazla. ve bu, Apple'ın ABD'de ve başka herhangi bir yerde şimdiye kadar yaptığı en büyük yatırım" şeklinde konuştu. Apple'ın daha önce başka bazı ülkelere de yatırımlar yaptığını hatırlatan Trump, "Hangi ülkeler olduğunu söylemeyeceğim, ama birkaç tane. ve şimdi geri geliyorlar. 600 milyar dolar. Bu en büyük yatırım" dedi.

Trump: "ABD'de üretim yapan şirketler bu vergiden muaf olacak"

Apple ve benzeri şirketlerin "eve geri döndüğünü" ifade eden Trump, ABD'nin istediği şeyin de bu olduğunu vurguladı. Ülkeye yatırım yapacak şirketlere "çok iyi muamele edeceklerini" kaydeden Trump, "Çipler ve yarı iletkenlere çok büyük bir gümrük vergisi uygulayacağız. Ama Apple gibi şirketler için iyi haber şu: Eğer ABD'de üretim yapıyorsanız ya da kesin şekilde üretim yapma taahhüdü verdiyseniz, hiçbir ücret alınmayacak. Yani başka bir deyişle, herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz" diye konuştu. Vergi teşviği nedeniyle birçok şirketin farklı ülkeleri terk ederek ABD'ye geldiğini söyleyen Trump, "Yani şunu tekrar edeyim: ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında bir gümrük vergisi uygulayacağız. Ancak ABD'de üretim yapıyorsanız, bu vergi uygulanmayacak" şeklinde konuştu. Henüz büyük ölçekte üretim yapmaya başlamayan ya da iş imkanı sunmayan şirketlerin bile vergiden muaf olacağının altını çizen Trump, "Eğer inşa halindeyseniz ya da yapım aşamasındaysanız, yine de bu vergiyi ödemeyeceksiniz" dedi.

Yatırım sözü verip tutmayanlardan geriye dönük vergi alınacak

Ülkede üretim tesisi inşa etme sözü verip bu sözü tutmayan şirketlerden vergi alınacağını hatırlatan Trump, "O zaman geri dönüp o vergiyi toplarız. Geriye dönük olarak hesaplarız ve ödersiniz. Bu garanti" ifadelerini kullandı. Çip ve yarı iletkenlere uygulanacak vergiyi "büyük bir açıklama" olarak niteleyen Trump, "Bence çip şirketlerinin hepsi geri geliyor. Biliyorsunuz, Intel ile başlamıştık ama zamanla Intel resmen süründürüldü. Açık konuşayım, çok zor duruma düştüler ve başka yerlere, özellikle Tayvan'a taşındılar. Ama bence bu şirketlerin çoğu artık geri dönüyor. Hem de çok hızlı bir şekilde dönüyorlar. Bu büyük bir açıklama: yüzde 100 gümrük vergisi" değerlendirmesini yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Apple, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
