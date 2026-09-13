Trump'tan Zelenskiy'e Rusya'daki dizel tesislerini vurmayı bırak çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Zelenskiy'e Rusya'daki dizel tesislerini vurmayı bırak çağrısı

Trump\'tan Zelenskiy\'e Rusya\'daki dizel tesislerini vurmayı bırak çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'daki dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Trump, bu saldırıların Rusya'da yakıt üretimini azaltıp akaryakıt sıkıntısına yol açtığını belirtirken, Kiev yönetimi petrol rafinerilerinin meşru hedef olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Rusya'nın dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunarak, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenskiy ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'daki dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Trump, İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerine düzenlediği uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ülkedeki yakıt üretimini azalttığını ve akaryakıt sıkıntısına yol açtığını söyledi. Zelenskiy ile bu konuda görüştüğünü belirten Trump, "Bay Zelenskiy'nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenskiy ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" dedi.

"Küresel piyasadaki kıtlık Orta Doğu'dan kaynaklanmıyor"

Trump ayrıca, küresel yakıt arzındaki sıkıntının Orta Doğu'daki askeri gerilimden kaynaklanmadığını savunarak, "Küresel piyasadaki kıtlık Orta Doğu'dan kaynaklanmıyor. Bunun nedeni Rusya ve Ukrayna'da yaşananlar" ifadelerini kullandı.

Kiev, petrol rafinerilerinin meşru hedef olduğunu savunuyor

Ukrayna'nın son aylarda Rusya'daki petrol rafinerileri ve diğer akaryakıt üretim tesislerine düzenlediği uzun menzilli İHA saldırıları, Rusya'nın yakıt üretiminde aksaklık yaşanmasına ve ülkede benzin ile diğer akaryakıt ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları devam ederken, Kiev yönetimi ise Rusya'daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerinin meşru askeri hedefler olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Zelenskiy'e Rusya'daki dizel tesislerini vurmayı bırak çağrısı - Son Dakika

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