Trump Türkiye\'nin Suriye\'deki Rolünü Vurguladı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor. Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye'nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago Malikanesi'nde basın toplantısı düzenledi. Japonya merkezli internet ve telekomünikasyon şirketi SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Trump, şirketin önümüzdeki dört yıl içerisinde ABD'deki projelerine en az 100 milyar dolar yatırım planladığını duyurdu. Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son gelişmelerden sonra ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme gibi bir planı olup olmadığı sorusu üzerine Trump, Suriye'deki ABD askeri sayısının kendisinin emriyle azaltıldığını hatırlattı.

"Türkiye büyük bir güç"

Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım bir lider, kendisinin çok büyük bir askeri gücü var. Üstelik ordusu savaşla yıpranmamış, tüm o süreçler sonucu yıpranmamış durumda. Kendisi çok güçlü ve etkili bir ordu inşa etti" dedi.

ABD'nin Suriye'deki asker sayısını azaltma kararının ardından kendisine sert tepkiler geldiğini fakat hiçbir olumsuz durum yaşanmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin halihazırda Suriye'de 900 personeli bulunduğunu ifade etti.

"Bunun arkasında Türkiye var"

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini sona erdirmesinin Türkiye tarafından gerçekleştirilen "dostane olmayan bir devralma" olduğunu iddia eden Trump, Suriye'de taraflardan birinin tamamen sahadan silindiğini ve diğer tarafın kim olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi. Trump, "Fakat ben biliyorum. Bu, Türkiye'dir. Bunun arkasında Türkiye var. Kendisi çok zeki biri ve bu binlerce yıldır istedikleri bir şey ve bunu başardı. Oraya giren insanlar Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve bu hususta bir problem yok. Bu da savaşmanın bir yoludur. Fakat askerlerimizin öldürülmesini istemiyor. Diğer yandan artık bunun olacağını da sanmıyorum, çünkü taraflardan biri tamamen yok edilmiş durumda" dedi.

Nihai durumun ne olacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor. Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye'nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider" dedi.

"Esad bir kasaptı"

Suriye rejimi eski lideri Beşar Esad'ın bir kasap olduğunu ve çocuk katliamlarından sonra ABD'nin Esad rejimini 58 füzeyle vurduğunu söyleyen Trump, "Obama bir kırmızı çizgi çekti fakat sonra sözünü tutmadı. 'Eğer biri bu kırmızı çizgiyi geçerse' dedi, ancak Esad o günden sonra daha fazla çocuk öldürdü. Fakat Obama hiçbir şey yapmadı. Ama ben yaptım. Oraya çok sayıda füze ateşledim" dedi.

"Ukrayna'daki savaşın bir an önce durması gerekiyor"

Ukrayna'da çok fazla can kaybı yaşandığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış istediğini söyleyen Trump, "Çünkü herkes öldürülüyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın gördüğü en kötü katliam. Bana cesetlerin üst üste yığıldığı tarlaların fotoğraflarını gösterdiler. Amerikan iç savaşı fotoğraflarına benziyor, her yerde cesetler var. Eğer o fotoğrafları görseydiniz, bu konudaki duygularınız çok daha şiddetli olurdu. Bunun bir an önce durması gerekiyor ve biz de bunu durdurmaya çalışıyoruz. Durması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Trump, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler yapacaklarını söyleyerek, "Bunu durdurmak zorundayız, bu bir katliam" dedi.

Trump, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta rapor edilenden çok daha fazla insan hayatını kaybediyor. Buna askerler de dahil. Askerler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kırıma maruz kalıyor. Bunun durdurulması gerekiyor ve bu savaşı durdurmak üzere elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi'yi davet etti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yemin törenine gelmesinden memnun olacağını fakat kendisiyle bu konuda konuşmadığını ifade eden Trump, "Gelmek isterse, onu ağırlamak isterim, ama o konuda bir şey söylemedi" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi'yi "harika bir adam" olarak tanımlayan ve Covid-19 pandemisi öncesinde çok iyi ikili ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Trump, "Çin ve ABD birlikte dünyanın bütün sorunlarını çözebilir. Bir düşünün. Bu nedenle bu konu çok önemli. Kendisi benim arkadaşım" dedi. - WASHINGTON