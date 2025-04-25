Trump: Ukrayna ile Değerli Madenler Anlaşması Hala İmzalanmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile imzalanması beklenen değerli madenler anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki yönetim, ABD ile yapılması planlanan ve büyük önem taşıyan Değerli Madenler Anlaşması'nın nihai belgelerini henüz imzalamadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile imzalanması beklenen değerli madenler anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki yönetim, ABD ile yapılması planlanan ve büyük önem taşıyan Değerli Madenler Anlaşması'nın nihai belgelerini henüz imzalamadı. Bu imzanın en az 3haftadır geciktiği bildiriliyor. Umutlar, bu anlaşmanın derhal imzalanması yönünde. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki kapsamlı barış anlaşması üzerindeki çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediği ifade ediliyor. Gelecek için 'başarı' ihtimali güçlü görünüyor" dedi.

Anlaşmanın dün imzalanması bekleniyordu

Ukrayna Maliye Bakanı Serhii Marchenko dün yaptığı açıklamada, değerli madenler anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak bu hafta bir anlaşmaya varılamayacağını ifade etmiş, "İlerleme kaydedildi ve ekiplerimiz şu anda birlikte çok yakın bir şekilde çalışıyor. Hala tartıştığımız bazı sorular var" ifadelerini kullanmıştı. Marchenko, ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dondurulmuş Rus varlıkları konusunun daha geniş kapsamlı görüşmelerin bir parçası olmasını istediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-Ukrayna arasında değerli madenler anlaşmasının dün imzalanabileceğini ifade etmiş, "Ukrayna ile perşembe günü imzalanacağını tahmin ettiğim bir mineral anlaşmamız var" demişti. - WASHINGTON