Trump ve Harris İlk Sonuçlarda Delege Kazandı

Politika

ABD'de başkanlık seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 101 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 52 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken, 28 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.

Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday ise başkanlık seçiminin galibi olacak. - WASHINGTON