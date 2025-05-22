Trump ve Netanyahu\'nun Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, İran ile ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ele alındığı ve Trump'ın Netanayhu'ya görüşmelerin "doğru yönde ilerlediğine" inandığını söylediği ifade edildi.
Leavitt, ayrıca iki liderin İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyı ele aldıklarını belirtti. - WASHINGTON
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