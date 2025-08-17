Trump ve Putin Arasında Önemli Görüşme - Son Dakika
Politika

Trump ve Putin Arasında Önemli Görüşme

Trump ve Putin Arasında Önemli Görüşme
17.08.2025 17:13
Witkoff, Rusya'nın Ukrayna'da tavizler verdiğini, ancak daha fazla uzlaşma gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " Rusya, Ukrayna'daki bazı bölgelere yönelik tavizler verdi. Ukraynalılar ve Avrupalılar bunu farkında, bu önemli bir gelişmeydi. Ancak bu, yeterli olduğu anlamına gelmez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff bu sabah ABD'de katıldığı özel bir televizyon programında, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Witkoff kendisine yöneltilen, "Rusya'dan yapılabilecek tavizlere ilişkin bir açıklama yapabilir misiniz" sorusunu cevaplayarak, "Rusya, Ukrayna'daki bazı bölgelere yönelik taviz verdi. Ukraynalılar ve Avrupalılar bunu farkında, bu önemli bir gelişmeydi. Ancak bu, yeterli olduğu anlamına gelmez. Önemli olan nokta, nihai barış anlaşmasına ulaşma konusunda düşüncelerinde bir miktar ılımlılık görmeye başlamış olmamızdı. Bu nedenle, bunun cesaret verici olduğunu düşünüyoruz. Zirve bittikten hemen sonra Avrupalılara bilgi verdik. İlk olarak, doğrudan (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'e bilgi verdik. O bunu hak etmişti ve Başkan (Trump) hemen onunla telefonda görüştü. Ardından Avrupalılarla telefonda görüştük ve sanırım herkes ilerleme kaydettiğimizi kabul etti. Belki barış anlaşması için yeterli değil, ama ilk kez bu yolda ilerliyoruz. Geçmişte gördüğümüzden daha fazla uzlaşma görüyoruz, şimdi bunu daha da geliştirmeliyiz ve Ukraynalılar için kendi geleceklerini tayin etmelerine ve egemen sınırlarının korunmasına imkan sağlayan bir anlaşma yapmalıyız. Bunu başardığımızdan emin olmalıyız ve Başkan (Trump) da bunu başarmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Trump-Putin görüşmesi

Geçtiğimiz Cuma günü Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump'ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir görüşme de dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e eşlik ederken, Trump'ın yanında da ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer almıştı. Söz konusu görüşme, Trump ve Putin ikilisinin 7 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

Trump: "10 üzerinden 10'luk görüşme"

ABD Başkanı ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söylemiş, "Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanmıştı. Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi "10 üzerinden 10" olarak değerlendirerek, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de 'hayır' diyecekler" diye konuşmuştu.

Putin: "Görüşme, zamanında ve çok faydalı oldu"

Rus lider ise görüşme sonrasında başkanlık personeli, bakanlar ve farklı hükümet bölümlerinin liderleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Görüşmenin zamanında ve çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Odağımız Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi imkanını konuşmak oldu" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Trump ve Putin Arasında Önemli Görüşme

16:34
