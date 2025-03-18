Trump ve Putin Telefon Görüşmesi Başladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin TSİ 17.00'de başladığını bildirerek, "Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı. Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin TSİ 17.00'de başladığını bildirerek, "Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor" dedi. - WASHINGTON