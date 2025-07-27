Trump ve Von der Leyen'den Ticaret Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile AB arasında ticaret anlaşmasını görüşmek için İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, "Umarım bir anlaşma yaparız, bunu istiyorum. Her iki taraf için de iyi olur. Bence anlaşma ihtimali yüzde 50" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile AB arasında ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak üzere İskoçya'da bir araya geldi. İki lider, Trump'ın İskoçya'nın batısındaki Turnberry'de bulunan golf tesisinde gerçekleştirilen görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve ABD Başkanı Trump, AB ile ABD arasında ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük ticari ilişkisine sahip olduklarını ve bir ticaret anlaşması imzalanması durumunda bunun bu zamana kadar imzalanmış en büyük anlaşma olacağını ifade etti. AB ile ticaret anlaşması yapma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu ifade eden Trump, "Ursula'nın da muhtemelen yüzde 50 diyeceğini düşünüyorum. Umarım bir anlaşma yaparız, bunu istiyorum. Her iki taraf için de iyi olur. Bence anlaşma ihtimali yüzde 50" dedi.

"1 Ağustos herkes için geçerli, tüm anlaşmalar 1 Ağustos'ta başlıyor"

ABD'nin Avrupa ile ticarette oldukça fazla sorun yaşadığını ifade eden Trump, bu meselenin çözüldüğünü görmek isteyeceğini belirtti. Tarifelerin yürürlüğe girme tarihinin 1 Ağustos olacağını yineleyen Trump, "1 Ağustos herkes için geçerli, tüm anlaşmalar 1 Ağustos'ta başlıyor. Çelik ve alüminyum hariç. Bu ikisi için zaten hemen hemen herkese yüzde 50 gümrük tarifesi uyguluyoruz. Yalnızca bu tarifeler üzerinden çelik ve alüminyumdan yüz milyarlarca dolar topladık, bunu rakamlarda görebilirsiniz. Son aylarda muazzam miktarda para geldi ve hızlı bir şekilde geliyor. Bu adil bir durum. Birçok çelik fabrikası, alüminyum tesisi inşa ediliyor. Aynı zamanda yapay zeka tesisleri ve otomobil fabrikaları inşa ediliyor ya da edilecek. Çünkü firmalar bu tarifeleri ödemek istemiyor. Tarifeden kaçınmanın en iyi yolu tesisinizi Amerika'da kurmak" dedi.

"Kapılarını ABD ürünlerine açmaları gerekiyor"

Avrupa'nın pazarını ABD ürünlerine açması konusundaki beklentisine ilişkin soru üzerine Trump, "Kapılarını ABD ürünlerine açmaları gerekiyor. Biz, Avrupa ürünlerine açığız ve bu hep böyle oldu. Neredeyse hiçbir ürüne, 'Bunu satamazsınız' demiyoruz. Belki çipler konusunda biraz sorun olabilir ama bu ayrı bir kategori. Avrupa çok kapalı. Biz Avrupa'ya otomobil satamıyoruz, tarım ürünlerini de büyük ölçüde satamıyoruz. Kendi çiftçilerinin üretmesini, kendi otomobil firmalarının satmasını istiyorlar" dedi.

"ABD, Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar verdi"

ABD'nin İsrail'in Gazze'ye daha fazla gıda geçişine izin vermesi için ne yapabileceğine ilişkin soruya Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar verdiğini fakat bunun gözardı edildiğini söyledi. Trump, "Bu korkunç bir şey. En azından birinin çıkıp 'Teşekkür ederim' demesini beklersiniz. Başka hiçbir ülke hiçbir şey vermedi" dedi.

"İsrail bir karar vermek zorunda kalacak"

Hamas'ın elindeki esirler konusuna da değinen Trump, Hamas'ın esirleri teslim ettikten sonra her şeyin biteceğini hissettiğini ileri sürdü. Rutin görüşmeler sürerken Hamas'ın birden esirleri vermeme kararına döndüğünü ifade eden Trump, "Bu nedenle İsrail nihayetinde bir karar vermek zorunda kalacak" dedi.

"Bunu söylemek için ne kadar aptal olmak gerek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'ye yardım girişi konusunu görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Trump, "Evet, kendisiyle pek çok konuyu görüştüm. İran meselesi hakkında da görüştüm. Bence İran, söylemleriyle, açıklamalarıyla çok saldırgan davranıyor. Gerçekten çok saldırganlar. Ağır bir darbe aldılar ama sanırım bunun farkında bile değiller. Gerçekten, farkında olduklarını düşünmüyorum" dedi.

Trump, "Halen uranyum zenginleştirme hakkında konuşuyorlar. Böyle bir şeyi kim yapar? Bu kadar kötü bir şeyden yeni çıktıktan sonra halen zenginleştirme yapmaya devam etmek istiyoruz diyorlar. Kim böyle bir şey söyler? Bunu söylemek için ne kadar aptal olmak gerek? Bu nedenle bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Buna izin vermiyoruz" dedi.

Gazze'ye yardım konusundaki ısrarlı soruların ardından Trump, "Bu konuyu elbette önemsiyorum. ABD, Gazze için daha fazla yardım sağlayacak. Ama başka ülkelerin de katılmasını istiyoruz. Bugün Avrupa Birliği'ne de bunu dile getireceğiz" dedi.

"Başarırsak, en büyük anlaşma olacak"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade ederek, "Ekibimiz asıl zorlu kısmı halletti ama şimdi iş bize düşüyor. Eğer başarılı olursak, sanırım bu her birimizin şimdiye kadar yaptığı en büyük anlaşma olacak" dedi. - GLASGOW