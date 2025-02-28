Trump: Zelenskiy Barışa Hazır Değil

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim" dedi.

ABD'nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenskiy'e büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON