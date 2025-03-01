Trump-Zelenskiy Görüşmesi Gerginliğe Neden Oldu

Politika

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşadığı gerginlik, Ukrayna ve Avrupa'da şok etkisi oluşturdu. Görüşmenin ardından Avrupalı liderlerden Zelenskiy'e destek açıklamaları geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yüksek tansiyonlu tartışma ve konuk devlet başkanına saygısızlık suçlamalarının ardından, Avrupalı liderlerden Zelenskiy'e birbiri ardına destek mesajları geldi.

Von der Leyen: "Asla yalnız değilsiniz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Onurunuz, Ukrayna halkının cesaretini yüceltiyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Sevgili Başkan Zelenskiy, asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

Kallas: "Özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Ukrayna, Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Ukrayna'nın saldırılara karşı mücadeleye devam edebilmesi için yardımımızı artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu meydan okumayı kabul etmek, biz Avrupalılara düşüyor" diye yazdı.

Almanya'nın müstakbel lideri Merz: "Ukrayna'nın yanındayız"

Almanya'daki seçimlerin ardından yeni şansölye olmasına kesin gözüyle bakılan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz, "Sevgili Vladimir Zelenskiy, iyi zamanda da zor zamanda da Ukrayna'nın yanındayız. Bu korkunç savaşta, saldırgan ve kurbanı asla birbirine karıştırmamak gerekiyor" dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere: "Ciddi ve moral bozucu"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Beyaz Saray'da yaşananların ciddi ve moral bozucu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın halen ABD yardımına muhtaç olduğunu ifade eden Stoere, "Zelenskiy, Ukrayna'da güçlü ve Avrupa'da geniş çaplı bir desteğe sahip. Kendisi, Rusya'nın saldırısı altında, son derece zorlu ve acımasız bir süreçte halkına liderlik etti. Trump'ın Zelenskiy'i Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmak pahasına riskli bir oyun oynamakla suçlaması son derece mantıksız bir iddia ve bu açıklamayla arama mesafe koyuyorum. Norveç, özgürlük mücadelesinde Ukrayna'nın yanındadır. Trump yönetiminin, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın önemini anlamasını umut ediyoruz" dedi.

Polonya Başbakanı Tusk: "Yalnız değilsiniz"

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen ve Ukrayna'ya komşu ülkelerden biri olan Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk ise "Sevgili Zelenskiy ve sevgili Ukraynalı dostlarımız, yalnız değilsiniz" diye yazdı.

İspanya Başbakanı Sanchez: "İspanya yanınızda"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medya üzerinden İspanyolca, İngilizce ve Ukrayna dilinde paylaştığı mesajda, "Ukrayna, İspanya yanınızda" diye yazdı.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna: "Avrupa'nın desteğini artırma zamanı"

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Barışın önündeki tek engel, Putin'in bu saldırganlık savaşını devam ettirme kararıdır. Eğer Rusya saldırmaya son verirse, ortada bir savaş kalmaz. Eğer Ukrayna savaşmayı bırakırsa, geriye Ukrayna diye bir şey kalmayacaktır. Estonya'nın Ukrayna'ya desteği sarsılmaz bir şekilde sürmektedir. Avrupa'nın desteğini artırma zamanı" diye yazdı.

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Oval Ofis'teki olaylı toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin detay açıklanmadı. - BRÜKSEL