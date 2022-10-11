TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereye göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak 1 yıl daha uzatılacak. Cumhurbaşkanına 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla UNIFIL'in görev süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.